TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 16. hafta ile devam ediyor. Bu hafta oynanacak maçlar arasında bulunan Akhisarspor-Giresunspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Ligde maç eksiği bulunmayan Giresunspor, 15 maçta topladığı 29 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Akhisarspor ise 14 maçta 13 puanla 15. sırada bulunuyor. İki takımın zorlu mücadelesi taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Akhisarspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

AKHİSARSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Akhisarspor-Giresunspor maçı, Spor Toto Akhisar Stadı'nda 27 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşma, hakem Turgut Doman tarafından yönetilecek. Turgut Doman'ın yardımcılıklarını ise Orkun Aktaş ve Ali Can Alp üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT ile yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanmaya başladı. Akhisarspor-Giresunspor maçı da Pazar günü saat 16.00'da TRT Spor ve beIN SPORTS MAX HD 1 kanallarından naklen izlenebilir.