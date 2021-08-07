Akıl almaz olay! Arazi anlaşmazlığı yüzünden babasını vurdu

Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana gelen olayda, Eynel Mahallesi'nde fındık bahçesi arazisi nedeniyle çıkan kavgada Mehmet S.'nin, babası Selim S.'yi tüfekle vurduğu iddia ediliyor. Vurulma sonrası yaralanan babayı görenler acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin sevkinden sonra yaralı adam yapılan ilk müdahalenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın faili Mehmet S., Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.