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Akıl almaz olay! Bir anda izlerken yapmış! Penisine 2 metrelik naylon ip soktu

Endonezya'da psikiyatrik sorunları olan bir erkek, sertleşmeyi artırmak için penisine 2 metre naylon ip soktu.

Akıl almaz olay! Bir anda izlerken yapmış! Penisine 2 metrelik naylon ip soktu

Endonezya'da meydana gelen akıl almaz olayda 37 yaşında olan ve hiç seks yapmayan bir adam,  pornografik bir video izlerken dik durup penisine 2 metre uzunluğunda naylon ip soktu. Daha sonra karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran adam, utanç ve konuşma güçlüğü nedeniyle zorda olsa yaptığı anlattı. Bunun üzerine pens yardımıyla, ip adamın penisinden çıkarıldı. Hastanede birkaç gün boyunca tedavi gören hasta, sağlığına kavuşmasının ardından hastaneden taburcu edildi. 

Akıl almaz olay! Bir anda izlerken yapmış! Penisine 2 metrelik naylon ip soktu

İLK KEZ DENEMİŞ

Hastanın evli olmadığı ve cinsel ilişki geçmişinin olmadığı belirtildi. Olayı anlatan hastanın her gün mastürbasyon ve porgnografik içerik izlemesine karşın bunu ilk kez yaptığını itiraf ettiği belirtildi. 

Akıl almaz olay! Bir anda izlerken yapmış! Penisine 2 metrelik naylon ip soktu

PSİKİYATRİ BÖLÜMÜNE SEVK EDİLDİ

Ayrıca cinsel davranışlarıyla ilgili daha fazla değerlendirme için psikiyatri bölümünün poliklinik birimine sevk edilen hastada,  obsesif-kompulsif bozukluk, baskın obsesif eğilimler ve parafili olduğu değerlendirildi. 

CİNSEL ZEVK İÇİN YAPTIKLARINA İNANILIYOR

Öte yandan araştırmacılar, bazı kişilerin psikiyatrik sorunlar nedeniyle cinsel zevk elde etmek amacıyla penislerine nesneler soktuğuna inanıyor.

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