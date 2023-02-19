Akıl almaz olay! Deprem esnasında gökyüzünde peş peşe mavi ışıklar parladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremler sonrası birçok ilde 40 binden fazla insan yaşamını yitirdi, on binlerce kişi de yaralandı. Depremin en çok etkilediği şehirlerin arasında yer alan Hatay'da ise bir taraftan arama kurtarma çalışmalar yürütülürken, bir taraftan ise vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor.

DEPREM SIRASINDA PEŞ PEŞE MAVİ IŞIKLAR PARLADI

Şu ana kadar birçok deprem anının kameralara yansıdığı şehirden dikkat çeken bir görüntü daha geldi. İskenderun'da bir iş makinesinde yer alan araç kamerasına yansıyan görünler de depremle birlikte panikle dışarı çıkan bir vatandaşın ardından şehirdeki tüm elektriklerin kesilmesiyle gökyüzüne doğru yansıyan mavi ışıklar yer aldı. Peş peşe en az 9 kez görünen mavi ışık parlamaları dikkat çekti.