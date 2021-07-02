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  3. Akıl almaz olay! Okuduğunuzda şoke olacaksınız: Seks yaparken cinsel organını kırdı

Akıl almaz olay! Okuduğunuzda şoke olacaksınız: Seks yaparken cinsel organını kırdı

İngiltere'de 40 yaşlarında bir kişi, seks sırasında partnerine sert şekilde vururken penisini kırdı. Adı bilinmeyen erkeğin penisinde 3 cm kırık oluşurken penisin dikey olarak kırılması, bilinen ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Akıl almaz olay! Okuduğunuzda şoke olacaksınız: Seks yaparken cinsel organını kırdı

Birleşik Krallık'ta meydana akıl almaz olayda seks partisine katılan 40 yaşlarındaki bir kişinin penisi, seks sırasında dikey olarak kırıldı.

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre 40 yaşındaki adamın penisinin tabanında 3 cm'lik bir kırık oluştuğu ifade edilirken doktorlar olayın hangi pozisyonda olduğunu söylemediler. Ancak penis kırıklarının en çok 'köpek stili' ve 'üstteki adam' pozisyonları tarafından tetiklendiğini belirten doktorlar hastanın penisinin yaralanmadan sonra yavaş yavaş şiştiği kaydetti. 

Erkeğin tedavisinden altı ay sonra doktorlar, adamın hala 'yaralanmadan öncekilerle aynı kalitede ereksiyonlar' elde edebildiğini söyledi.

Doktorlar, peniste uzun süreli bir eğrilik veya elle tutulur bir yara izi olmadığını da sözlerine ekledi.

Akıl almaz olay! Seks sırasında partnerine vururken cinsel organını kırdı

BİLİNEN İLK VAKA OLARAK KAYDA GEÇTİ

Bilindiği gibi penislerde kemik bulunmazken, kırılmanın genellikle partnerin kaymasından veya aniden bükülmesinden meydana geldiği aktarılan haberde, hastayı tedavi eden sağlık görevlileri, British Medical Journal'da yayınlanan raporda daha önce kaydedilen tüm penis kırıklarının yatay olduğunu söylediler.

Doktor, kırıklar yatay olduğunda meydana gelen kırılma anında ses gelmediğini belirtiyor. 

Akıl almaz olay! Seks sırasında partnerine vururken cinsel organını kırdı

Tayfun Altuntaş
Editör
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