Akıl almaz olaylar: Biri ölen annesiyle 4 ay aynı evde yaşadı, diğeri cesedi varilde sakladı

Hakodate şehrinde akıl almaz bir olay yaşandı. Yaşlı kadın ulaşamayan sosyal yardım görevlisinin evi ziyaret etmesiyle ortaya çıkan olayda, 43 yaşındaki Hiromitsu Yamamoto'nun ölen annesiyle 4 ay aynı evde yaşadığı öğrenildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklanan şahsın ifadesinde, 70'li yaşlarındaki annesinin geçtiğimiz Kasım ayı başında hayatını kaybettiğini söylediği belirtildi.

Kadının doğal nedenlerle hayatını kaybettiği belirlendi. Ancak Yamamoto'nun ölümü polise neden bildirmediğini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

KEFENE SARIP VARİLDE SAKLAMIŞ

Bir benzer olay da geçtiğimiz ay Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Dongdaemun semtinde yaşandı. Eve temizliğe giden temizlik şirketi çalışanları, çatı katında plastik bir varille karşılaştı. Varilin kapağını açtıklarında hayatının şokunu yaşayan çalışanlar hemen güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Varilde beyaz bir kumaşa sarılı ceset kalıntıları bulundu. Ev sahibi, olayla ilgili soruşturma açan yetkililere, "Cesedin yaklaşık 30 yıl önce ölen annesine ait olduğunu ve onu çok sevdiği için ayrılamadığını" söylediği öğrenildi.

Yetkililer, ikili arasında anne oğul ilişkisinin olup olmadığını öğrenmek için cesede DNA testi yapılacağını ifade etti. Yaşlı adamın yakınları, adamın demans rahatsızlığı nedeniyle bir süredir huzurevinde kaldığını öğrenildi.