Akılalmaz olay! Kovid-19 test sonucunu beklerken toplantıya katıldı: 50 kişi karantinada

Akıllara durgunluk veren olay Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana geldi. İlçede yapımı süren İnönü Bulvarı'na ilişkin esnaf toplantısı yapan Yatağan Belediyesi’nde Belediye Başkanı Mustafa Toksöz de dahil 50 kişinin karantina altına alındığı açıklandı.

Karantina kararı, toplantıya katılan esnaf Mesut Günay’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından alındığı öğrenildi.

Mesut Günay’ın koronavirüse yakalan eski belediye başkanı Hasan Haşmet Işık'a hastanede ziyarette bulunması sonrası karantinaya alındığı fakat test sonucunu beklemeden toplantıya katıldığı ortaya çıktı.

TOPLANTIDAKİ 50 KİŞİ KARANTİNADA

Mesut Günay'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması ile Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Belediye Başkan Yardımcısı Birol Gülen, Zabıta Amiri İsmail Kaya ve Halkla İlişkiler Müdürü Cavit Yıldırım, Yatağan Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kuzu ile toplantıdaki yaklaşık 50 kişinin karantinaya alındığı ifade edildi.

Halkla İlişkiler Müdürü Cavit Yıldırım yaptığı açıklamada “İnönü Bulvarı'nda devam eden yeni çalışmalar ile ilgili esnafın isteği üzerine başkanımız toplantı düzenledi. Toplantıya corona virüsü testi yaptırdığı ortaya çıkan ve karantinada olan Mesut Günay da katıldı. Akşam saatlerinde Günay'ın testinin pozitif çıkması üzerine yaklaşık 50 kişi karantinaya alındık. Pazartesi Salı gününden itibaren karantinada olanların testleri yapılmaya başlanacak.” ifadelerini kullandı.

YAPTIĞI PAYLAŞIM İLE ÖZÜR DİLEDİ

Mesut Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile özür diledi.

Mesut Özay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*Yapılan Covid-19 test sonucumun, maalesef pozitif çıktığını üzülerek öğrendim. Son bir hafta içinde benimle temasta bulunan herkesin teyakkuz içinde olmasında fayda var.

*Bu bir durum ve herkesin içine düşebileceği, inisiyatif bile kullandırtmayan bir durum, buna katlanmak ve önlem almak dışında, şu an yapabileceğimiz hiç bir şey yok.

*Umarım bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırız. Dualarınızı eksik etmeyin. Benden dolayı mağdur olan ya da olabilecek herkesten affımı rica ediyorum.