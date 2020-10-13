Akılalmaz olay! Maçtaki hatası nedeniyle takım arkadaşını döverek öldürdü

Uganda'da oynanan hazırlık maçında Churchill Owaci (22) hazırlık maçında yenilen golde yaptığı hata sebebiyle takım arkadaşları tarafından saldırıya uğradı.

Konuya ilişkin konuşan bir tanık, genç futbolcunun sahaya alkollü çıktığını ve takım arkadaşlarının bu nedenle oldukça sinirlendiğini ifade etti.

Takımdaki 3 oyuncunun Churchill Owaci'nin alkollü olması sebebiyle sinirlendiği iddia edildi. Takım arkadaşları, Owaci'ye stattan çıkmadan önce tekme tokat saldırdı..

İNTİKAMINI ALMAK İÇİN KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

22 yaşındaki futbolcu kendisine saldıran takım arkadaşlarından birini maç sonrası dayağın intikamını almak için köşede sıkıştırdı.

Owaci takım arkadaşını bisikletten itti. Bu olayın ardından yaşanan arbede sonucu Churchill Owaci öldü. Hastaneye kaldırılan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.