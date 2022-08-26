Akıllara durgunluk veren olay! 3 yaşındaki kızı öldü sanıp tabuta koydular! Gerçek saatler sonra ortaya çıktı!

Meksika'da yaşayan 3 yaşındaki Camila Roxana Martinez Mendoza, mide ağrısı, kusma, yüksek ateş neden ile gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı. Hastane yönetiminin ihmalkarlığı dolasıyı ile hastane kapılarında zor günler geçiren ailenin küçük kızları için doktorlardan gelen o haber sonrası şok edici bir olay yaşandı.

HASTANENİN İHMALİ KIZI HAYATTAN KOPARACAKTI

3 yaşındaki Camila'yı ailesi yaşadığı semptomlardan dolayı hastaneye götürdüğü zaman hastane yönetimin kıza serum vererek taburcu etti ve küçük çocuğun bo bol meyve tüketmesi gerektiğini söyledi. Eve geldiği zaman aynı semptomlara devam eden küçük kızı ailesi tekrardan hastaneye götüren aile kızlarına oksijen tüpünü vermelerinin bir hayli geciktiğini, hastanedeki görevlilerin e aileye kızlarının huzurlu bir şekilde uyumalarına izin vermeleri gerektiği şeklinde uyarıldıklarını söyledi.

SU KAYBINDAN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VERİLDİ

Tedavi esnasında kızı ile annesini ayıran hemşireler kızı başka bir odaya götürdükten dakikalar sonra ailenin yanına gelerek küçük kızın su kaybından dolayı öldüğü haberini verdiler. Ailenin içler acısı haber sonrası düzenlediği cenaze töreni sonrası ise büyük bir şok yaşandı.

CENAZEDE AİLEYE HEM ŞOK HEM SEVİNÇ

Cenaze sırasında tabutun camının buğulandığını gören anne, durumu yakınlarıyla paylaştı ancak bunun bir hayal olduğunu düşünüp bu durum için hareket etmekten vazgeçti. Kısa bir süre sonra ise küçük kızın babannesi torununun gözlerinin canlandığını fark edince ortalık bir anda karıştı.

Yaşanan olay sonrası ölmediği anlaşılan küçük kız, acil şekilde yine Salinas de Hidalgo hastanesine götürüldü.