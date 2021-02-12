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Akıllara durgunluk veren olay! Hırsızlar içinde vefat eden bir kadının olduğu cenaze aracını çaldı!

Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde meydana geldi. İki kişi, içinde vefat eden bir kadının bulunduğu cenaze aracını çaldı. Polis, kimliği açıklanmayan soyguncuları gözaltına alındı.

Akıllara durgunluk veren olay! Hırsızlar içinde vefat eden bir kadının olduğu cenaze aracını çaldı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

Missouri eyaletindeki St. Louis ilçesinde gerçekleşen olayda, William C. Harris Cenaze Evinin cenaze aracı içinde vefat eden bir kadın bedeni olmasına rağmen iki kişi tarafından çalındı.

CENAZE ARACI SOYGUNCULARI GÖZALTINA ALINDI

St. Louis polisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı

Açıklamada, şahısların soygundan 24 saat sonra, cenaze aracının çalındığı bölgeye 80 kilometre uzaklıktaki Festus ilçesinde gözaltına alındıkları belirtildi.

St. Louis polisi yaptığı açıklamada olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisini de paylaştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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