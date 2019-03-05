Bebeğin kafasına basarak öldüren kadın kim? Neden bebeğin kafasına basıp öldürdü?

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Misafirliğe gelen komşu kadın debgesini kaybedip, 11 aylık Zeynep Asel Eşsiz bebeğin başına basarak ölümüne sebep oldu. Talihsiz bebek gözyaşları arasında toprağa verildi...

DENGESİNİ KAYBEDEN KADIN 11 AYLIK BEBEĞİN KAFASINA BASARAK ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

Olay, dün öğle saatlerinde Kartepe Ata Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Olcay ve eşi Elif Eşsiz çiftinin bebekleri Zeynep Asel, evde emeklediği sırada komşuları bir kadın ziyarete geldi. İddiaya göre, Asel çiftinin komşuları bir anda dengesini kaybetmesi sonucu yerde emekleyen bebeğe çarpmamak için büyük bir adım atmaya çalıştı.

Bu sırada bebeğin başına bastı. Bebek yaralanırken, 112 Acil ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Zeynep Asel, bebeğin burada çekilen tomografisinde başında çatlak ve beyninde kan birikmesi olduğu tespit edildi. Hastanedeki Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Zeynep Asel bebeğin buradaki tedavisi sırasında 2 kez kalbi durdu. Bebeğin kalbi yapılan müdahalelerle yeniden çalıştırıldı. Ancak, Zeynep Asel bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Zeynep Aysel bebeğin cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Akmeşe Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Akmeşe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olcay Eşsiz, kızının ölümünün acısını yaşadı. Olaya neden olan komşunun ifadesinin alındığı, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.