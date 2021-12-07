Akıllara durgunluk veren vahşet! 19 yaşındaki hamile ablasının kafasını orakla kesti! Katledilişine annesi de ortak oldu!

Hindistan'da genç bir erkek ve annesinin, ailesine karşı gelip evden kaçarak evlenen Kirti Thore isimli hamile kadını öldürdüğü iddia ediliyor.

Aurangabad'ın Ladgaon köyünde yaşayan Kirti Thore isimli 19 yaşındaki hamile kadın ailesine karşı gelerek evlendi. Ardından hamile kalan kadın, ailesi tarafından vahşice katledilerek öldürüldü. Şoke eden cinayet, Kirti Thore'un kardeşi ve annesinin ziyarete geldiği evinde gerçekleşti.

ANNE KIZININ ÖLMESİ İÇİN OĞLUNA YARDIM ETTİ

Shobhabai Mote ise, oğlunun hamile kızının kafasını kesmesine yardım ettiği için tutuklandı.

ORAKLA KAFASINI KESTİ

Polis ekipleri, annenin genç kızının bacaklarını tutarken erkek kardeşinin ona orakla arkadan saldırdığını, daha sonra da orakla başını kestiğini aktardı. Komiser yardımcısı Prajapati, söz konusu vahşetle ilgili şunları aktardı: "Kirti kayınvalidesiyle birlikte tarlada çalışıyordu. Annesi ve erkek kardeşini görünce tarladaki işini bıraktı ve onlara selam vermeye gitti. İkisine de su verdi ve mutfağa çay yapmaya gitti. İşte o sırada erkek kardeşi arkasından gelip başını kesti."

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"SIK SIK PROTESTOLAR YAPILIYOR"

"Asya'da bu tarz cinayetlere karşı sık sık protestolar yapılıyor fakat bu kötü gidişatın önüne geçilemiyor. Hasta olan kocası evde yatıyordu. Düşen mutfak eşyalarının sesini duyarak uyandı ve mutfağa koştu. Kadının erkek kardeşi onu da öldürmeye çalıştı ama o kaçtı. Daha sonra ağabey kızkardeşinin başı elinde, evden çıktı. Daha sonra karakola gelerek teslim oldu” dedi.

Polis, bu korkunç cinayeti araştırıyor.