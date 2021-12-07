Pendik Belediyesi sıfır atık ve geri dönüşüm kapsamında Kompost üretim tesisini kurduŞeb-i Arus nedir, ne demektir? 2021 Şeb-i Arus haftası ne zaman?Fenerbahçe - Galatasaray EuroLeague kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Akbank mobil çöktü mü, neden açılmıyor 7 Aralık 2021? Akbank ÇM kanalı aktifliği nedir? Son dakika: Akbank sistem çöktü 2021Saba Tümer'in doğum günü partisinde yarı çıplak garson rüzgarı esti! Pastanın şekli dikkat çekti!Son dakika | Araç sahipleri dikkat: Motorine 66 kuruş zam geldiBorussia Dortmund - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Milan - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Real Madrid - Inter Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Gelinim Mutfakta 7 Aralık 2021 Salı puan durumu | 7 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Akıllara durgunluk veren vahşet! 19 yaşındaki hamile ablasının kafasını orakla kesti! Katledilişine annesi de ortak oldu!

Akıllara durgunluk veren vahşet! 19 yaşındaki hamile ablasının kafasını orakla kesti! Katledilişine annesi de ortak oldu!

19 yaşındaki ablasının evlilik dışı hamile olduğunu öğrenen şahıs, annesinin yardımıyla ablasının kafasını kesti. Görgü tanığına göre gencin ablasının kesik başını alarak evden çıktığı iddia edildi.

Akıllara durgunluk veren vahşet! 19 yaşındaki hamile ablasının kafasını orakla kesti! Katledilişine annesi de ortak oldu!

Hindistan'da genç bir erkek ve annesinin, ailesine karşı gelip evden kaçarak evlenen Kirti Thore isimli hamile kadını öldürdüğü iddia ediliyor.

Aurangabad'ın Ladgaon köyünde yaşayan Kirti Thore isimli 19 yaşındaki hamile kadın ailesine karşı gelerek evlendi. Ardından hamile kalan kadın, ailesi tarafından vahşice katledilerek öldürüldü. Şoke eden cinayet, Kirti Thore'un kardeşi ve annesinin ziyarete geldiği evinde gerçekleşti.

Akıllara durgunluk veren vahşet! 19 yaşındaki hamile ablasının kafasını orakla kesti! Üstelik annesi de yardım etti!

ANNE KIZININ ÖLMESİ İÇİN OĞLUNA YARDIM ETTİ

Shobhabai Mote ise, oğlunun hamile kızının kafasını kesmesine yardım ettiği için tutuklandı.

Akıllara durgunluk veren vahşet! 19 yaşındaki hamile ablasının kafasını orakla kesti! Üstelik annesi de yardım etti!

ORAKLA KAFASINI KESTİ

Polis ekipleri, annenin genç kızının bacaklarını tutarken erkek kardeşinin ona orakla arkadan saldırdığını, daha sonra da orakla başını kestiğini aktardı. Komiser yardımcısı Prajapati, söz konusu vahşetle ilgili şunları aktardı: "Kirti kayınvalidesiyle birlikte tarlada çalışıyordu. Annesi ve erkek kardeşini görünce tarladaki işini bıraktı ve onlara selam vermeye gitti. İkisine de su verdi ve mutfağa çay yapmaya gitti. İşte o sırada erkek kardeşi arkasından gelip başını kesti."

Akıllara durgunluk veren vahşet! 19 yaşındaki hamile ablasının kafasını orakla kesti! Üstelik annesi de yardım etti!​​​​​​​

"SIK SIK PROTESTOLAR YAPILIYOR"

"Asya'da bu tarz cinayetlere karşı sık sık protestolar yapılıyor fakat bu kötü gidişatın önüne geçilemiyor. Hasta olan kocası evde yatıyordu. Düşen mutfak eşyalarının sesini duyarak uyandı ve mutfağa koştu. Kadının erkek kardeşi onu da öldürmeye çalıştı ama o kaçtı. Daha sonra ağabey kızkardeşinin başı elinde, evden çıktı. Daha sonra karakola gelerek teslim oldu” dedi.
Polis, bu korkunç cinayeti araştırıyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT