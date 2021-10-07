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  3. Akıllarda toz bulutu kalmayacak! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tek tek açıkladı! Kimler grip aşısı olmalı?

Akıllarda toz bulutu kalmayacak! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tek tek açıkladı! Kimler grip aşısı olmalı?

Prof. Dr. Osman Mütfüoğlu, Kovid-19 aşısının iki dozunu yaptıran kişilerin grip salgınından korkmaması gerektiğini, ciddi bir rahatsızlığı yoksa grip aşısı yaptırmamasına gerek olmadığını ifade etti. Mütfüoğlu, grip aşısı olması gereken grupları ise tek tek açıkladı.

Akıllarda toz bulutu kalmayacak! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tek tek açıkladı! Kimler grip aşısı olmalı?

Koronavirüs salgını devam ederken kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte grip salgının da bu yıl etkili olacağı ifade ediliyor. Vatandaşlar şimdiden aşı olma telaşı içerisine girerken Prof. Dr. Osman Mütfüoğlu, grip aşıları hakkında bir köşe yazısı kaleme aldı. Mütfüoğlu yazısında kimlerin grip aşısı olması gerektiğini, kimlerin olmasına gerek olmadığını açıkladı.

Akıllarda toz bulutu kalmayacak! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tek tek açıkladı! Kimler grip aşısı olmalı?

"KOVİD-19 AŞISINI YAPTIRANLARIN GRİP TELAŞI İÇİNE GİRMELERİ GEREKMİYOR"

Müftüoğlu, geçtiğimiz yıla göre bu yıl daha fazla avantajlı durumda olunduğunu ifade ederek, "Elimizde COVID-19’dan bizi ciddi ölçüde koruyacağından emin olduğumuz güvenli, etkili aşılarımız var. Dolayısıyla özellikle COVID-19 aşılarını eksiksiz yaptıranların bu yıl geçen yıl olduğu gibi ciddi bir grip korkusu veya telaşı içine girmeleri gerekmiyor." dedi.

Akıllarda toz bulutu kalmayacak! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tek tek açıkladı! Kimler grip aşısı olmalı?

CİDDİ SORUNUNUZ YOKSA  AŞI OLMANIZA GEREK YOK

Mütfüoğlu, Kovid-19 aşısı yaptıran kişilerin kronik bir rahatsızlığı, organ yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunu yoksa grip aşısı yaptırmasının şart olmadığını belirterek," Diğer taraftan maske, mesafe ve hijyen tedbirleri nedeniyle geçen yıl neredeyse “0 grip” gibi bir grip sezonu yaşadığımızı da unutmayalım. Ve bu yıl da grip oranı düşük bir kış yaşayacağımızı umalım." dedi.

Akıllarda toz bulutu kalmayacak! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tek tek açıkladı! Kimler grip aşısı olmalı?

KİMLER GRİP AŞISI OLMALI?

Mütfüoğlu grip aşısı olması gereken grupları şu şekilde sıraladı:

1) 65 yaş ve üstündeki kişiler, özellikle de düşkün durumda olan yaşlılar.

2) Kronik kalp, akciğer (KOAH hastaları), karaciğer ve böbrek hastalığı bulunanlar ile şeker hastalığı, hipertansiyon sorunu yaşayanlar.

3) Bağışıklık sistemi zayıflamış olanlar: Kanser hastaları, organ ve kemik iliği nakli yapılanlar.

4) Uzun süreli aspirin tedavisi uygulanan çocuk ve gençler.

5) Risk grubundaki kişilere hastalığı bulaştırabilecek kişiler: Örneğin hastanelerde yoğun bakım üniteleri, yeni doğan bölümleri, organ nakli klinikleri gibi özellikli yerlerde çalışan sağlık görevlileri.

6) İlk 3 ayı tamamlamış hamileler ve 6 aydan büyük bebekler.

Akıllarda toz bulutu kalmayacak! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tek tek açıkladı! Kimler grip aşısı olmalı?

Tayfun Altuntaş
Editör
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