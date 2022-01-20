Astik ne demek, TDK'ya göre Astik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika: 21 Ocak 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosuİngiltere Premier Lig: Chelsea – Tottenham Hotspur maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Restoran Yönetici Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıO Ses Türkiye finalisti Anastasiya Budakva kimdir? Kaç yaşında, nereli? Anastasiya Budakva kimin takımında?O Ses Türkiye finalisti Hasan Koçak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hasan Koçak kimin takımında?O Ses Türkiye finalisti Hakkı İlek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hakkı İlek kimin takımında?Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya- Ukrayna gerilimi için flaş sözler: Barışın olmasına biz arabulucu olabilirizSpor Toto Süper Lig: Galatasaray – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto Süper Lig: Altay – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. "Akıllarını başlarından alırım" diyen Ekrem İmamoğlu'na, Abdulkadir Selvi'den "Önce İstanbul'a Metrobüs al!"

"Akıllarını başlarından alırım" diyen Ekrem İmamoğlu'na, Abdulkadir Selvi'den "Önce İstanbul'a Metrobüs al!"

Ekrem İmamoğlu'nun "Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar, akıllarını başlarından alırım" tehdidi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İBB Başkanı'na, Abdulkadir Selvi'den "Önce Metrobüs alsınlar" cevabı geldi.

"Akıllarını başlarından alırım" diyen Ekrem İmamoğlu'na, Abdulkadir Selvi'den "Önce İstanbul'a Metrobüs al!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar, akıllarını başlarından alırım" açıklamaları çok konuşuldu. Sosyal medyada gündem olan konuşmaya, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den yanıt geldi. Selvi, İmamoğlu'nun tehdidini tiye alarak, "Bir siyasetçinin ağzına yakışmayan, 'Akıllarını başlarından alırım' diye meydan okumak yerine önce İstanbul’a metrobüs alın." ifadelerini kullandı.

Akıllarından başlarını alırım diyen Ekrem İmamoğlu'na, Abdulkadir Selvi'den Önce İstanbul'a Metrobüs al!

"TARİHİN EN REZİL İBB'Sİ"

Abdulkadir Selvi'nin, "Bir siyasetçinin ağzına yakışmayan, 'Akıllarını başlarından alırım' diye meydan okumak yerine önce İstanbul’a metrobüs alın." ifadelerini kullanması, takipçilerini bir hayli güldürürken, "Tarihin en rezil İBB'si" eleştirileri de beraberinde geldi.

Akıllarından başlarını alırım diyen Ekrem İmamoğlu'na, Abdulkadir Selvi'den Önce İstanbul'a Metrobüs al!Akıllarından başlarını alırım diyen Ekrem İmamoğlu'na, Abdulkadir Selvi'den Önce İstanbul'a Metrobüs al!

Büşra Mercimek
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT