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" Akıllarını yitirmişler“ Tabut reklamında yarı çıplak kadınlar oynayınca ülke karıştı!

Rusya'nın başkenti Moskova'da cenaze işlemlerini yürüten bir firmanın tabutların tanıtıldığı reklam filminde iç çamaşır giyen kadınların oynaması tepkilere neden oldu.

Başkent Moskova'da tüm vatandaşlar için cenaze hizmetlerini tanıtmayı amaçlayan bir firma, çektiği reklam filmiyle tepkilerin odağı oldu. Instagram ve TikTok'ta paylaşılan videolarda tabutların yanında iç çamaşırlı, topuklu ayakkabı giymiş olan kadınlar, öfkeli yorumların hedefi oldu. 

Akıllarını yitirmişler Tabut reklamında yarı çıplak kadınlar oynayınca ülke karıştı!

"BU KORKUNÇ"

Özellikle tabutların üzerine çıkan kadınların pozlar vermesi ve dans etmesi ise şaşkınlık yarattı. Söz konusu reklamı izleyerek yorum yapan sosyal medya kullanıcılarından biri," Bu korkunç. Akıllarını yitirmişler“ diye yazdı.

Bir diğer kullanıcı ise, söz konusu videonun ölüm reklamı olduğuna dikkat çekerek," Neden bu kadar özel ve kasvetli bir şeyin reklamını yapmak için çıplak kadınlara ihtiyacımız var?" ifadesini kullandı.

Akıllarını yitirmişler Tabut reklamında yarı çıplak kadınlar oynayınca ülke karıştı! Akıllarını yitirmişler Tabut reklamında yarı çıplak kadınlar oynayınca ülke karıştı! Akıllarını yitirmişler Tabut reklamında yarı çıplak kadınlar oynayınca ülke karıştı! Akıllarını yitirmişler Tabut reklamında yarı çıplak kadınlar oynayınca ülke karıştı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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