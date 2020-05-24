Akli dengesi yerinde olmayan şahıs polise kürekle saldırdı

Akli dengesi yerinde olmadığı söylenen Osman G. adlı kişi kendisini hastaneye götürmek için gelen ambulansa taşla saldırdı.

Sahipata Mahallesi'nde gerçekleşen olayda ambulansın camının kırılması sonucu bir sağlık görevlisi de yaralandı.

POLİS MEMURUNA YERE DÜŞMESİNE RAĞMEN VURMAYA DEVAM ETTİ

Şahıs, olay yerine gelen polise de kürekle saldırdı. Osman G., polis memuruna yere düşmesine rağmen vurmaya devam etti. Olay yerinden kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.