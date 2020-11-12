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  3. Akli dengesi yerinde olmayan şahıs sopayla bankanın camlarını indirdi

Akli dengesi yerinde olmayan şahıs sopayla bankanın camlarını indirdi

İstanbul Zeytinburnu'nda akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi sopayla bankanın camlarını kırdı.

Akli dengesi yerinde olmayan şahıs sopayla bankanın camlarını indirdi

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşanan olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, 58. Bulvar'da öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre akli dengesi yerinden olmayan erkek şahıs, cadde üzerinde bulunan bir bankaya elindeki sopayla saldırdı. Bankanın camlarını kıran kişiye çevredekiler müdahale edemedi. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Saldırgan şahıs polis olay yerine gelmeden uzaklaştı.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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