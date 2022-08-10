AKOM'un şiddetli yağış uyarsından sonra tüm seferler iptal oldu! Yola çıkacakları üzecek haber!

AKOM'un Perşembe gününden başlayarak 3 gün byounca devam edeceğini billdirdiği İstanbul yağışı sonrası vatandaşlara uyarı mesajları gelerek tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapılmıştı. O yağışlar sonrası Bursa-İstanbul seferini yapan BUDO'dan da yolculuk yapacakları üzen bir haber geldi.

PROGRAMLAR İPTAL

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre; Saat 17.30 ve 20.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 18.00 ve 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri kuvvetli rüzgar beklendiğinden programdan kaldırıldı.