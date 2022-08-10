AKOM'un şiddetli yağış uyarsından sonra tüm seferler iptal oldu! Yola çıkacakları üzecek haber!

AKOM'un günlerdir uyarı yaptığı şiddetli yağışlr sonra Bursa-İstanbul arası sefer yapan BUDO tüm seferlerini iptal etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AKOM'un şiddetli yağış uyarsından sonra tüm seferler iptal oldu! Yola çıkacakları üzecek haber!

AKOM'un Perşembe gününden başlayarak 3 gün byounca devam edeceğini billdirdiği İstanbul yağışı sonrası vatandaşlara uyarı mesajları gelerek tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapılmıştı. O yağışlar sonrası Bursa-İstanbul seferini yapan BUDO'dan da yolculuk yapacakları üzen bir haber geldi.

AKOM'un şiddetli yağış uyarsından sonra tüm seferler iptal oldu! Yola çıkacakları üzecek haber!

PROGRAMLAR İPTAL

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre; Saat 17.30 ve 20.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 18.00 ve 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri kuvvetli rüzgar beklendiğinden programdan kaldırıldı.

AKOM'un şiddetli yağış uyarsından sonra tüm seferler iptal oldu! Yola çıkacakları üzecek haber!

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