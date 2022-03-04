Akrep Nalan kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Akrep Nalan'ın biyografisi...

Akrep Nalan kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? soruları merak konusu oldu. Hayat Bilgisi'nin Fidan Hocası Füsun Nalan Açın'dan gelen kahreden haber, sevenlerini üzerken, neden öldüğü sorusu da merak edildi. Kahreden haberin detayları ardından, biyografi bilgileri de merak edilen Açın hakkında kişisel bilgilere yer verdik. İşte, Akrep Nalan'ın biyografisi...

AKREP NALAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, AKREP NALAN'IN BİYOGRAFİSİ...

Füsun Nalan Açın, 26 Nisan 1954 yılında dünyaya geldi. Uşak Ticaret Lisesi'nden mezun olan Açın, 1972-1980 Yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikasında, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikasında ve İnterfarma Anonim Şirketinde muhasebecilik görevini üstlendi.

O yıllarda Ankara Sanat Evinde tiyatro çalışmalarına dahil olan Açın, Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Sahneye ve tiyatroya olan ilgisini fark etmesiyle muhasebecilikten ayrılarak tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı. Ankara'da barın arkasında çalışan ilk kadın oldu.

Bununla birlikte ses sanatçısı da olan Açın, Bodrumda sahneye çıktığı Pirinç Otel, Ünlü Otel ve Paradice gibi yerlerde daha da genişlemişti. Ve bunların ardından İstanbul’a geldi. Shu Bar, Hopaopa, Nişantaşı Club Stnb, Küfe bar, Bianca, Marca Restaurant, Şişli Elit Resıdance, Coco à gogo, gibi çeşitli klüplerde iş yaptı.

1991 yılında “Dağ Çiçeği” isimli ilk albümünü çıkardı. Daha sonra 1996 yılında “Zil Zurna Sevdalar” isimli ikinci albümünü piyasaya çıkardı.

İki sinema filminde ve dört de televizyon dizisinde aktrislik denemesi oldu.

1993 Ocak tarihinde Nurseli İdiz'in sundugu saklambaç yarışmasına konuk sanatçı aday olarak katılmıştır.

1988 yılında kazara evde köpeği 'Bahtiyar'ın üzerine basarak ölmesine sebep oldu, bundan çok üzüntü duydu.

Akrep Nalan, Jöntürk'ün çıkardığı Şaman isimli albümde Jöntürk'ün “Sun Avucundaki Karanlığı Bana” isimli hip-hop çalışmasına eşlik etti.

2012 nisan ayında reklamcı Ali Taran’ın çektiği Atlas Halı reklam filmlerinde de oynadı.

Akrep Nalan 1978 yılında hayatında ilk defa at yarışı oynamış. Arkadaşlarına nasıl oynanacağını sordu, onlar da atın ismine göre beğendiklerini işaretlemesini söylediler. Oynadığı atlardan birinin adı da akrepti. Meğer o at da sürpriz bir atmış. Ve böyle bir tesadüfle altılıyı tutturdu, 30 bin lira kazandı. O sıralarda Akrep Nalan diye basında çok gündemde olan bir terörist vardı. Ondan esinlenerek, yakın çevresi ve arkadaşları gır gır olsun diye “Akrep Nalan” diye seslenmeye başladılar ona. Böylece Akrep Nalan ismi yapışıp kaldı üzerine. Bu daha sonraki yıllarda da devam etti.

Akrep Nalan hiç evlenmedi.

Barikat isimli müzik grubuyla bir düet çalışması oldu.

19 Ocak 2012 tarihinden itibaren İstanbul Bağdat Caddesinde Dijon Bistro Barda sahneye çıktı.

4 Mart 2022 yılında, 68 yaşındayken hayatını kaybetti.

ALBÜMLERİ

1991 - Dağ Çiçeği

1996 - Zil Zurna Sevdalar

FİLM VE DİZİLERİ

1994 – Zirvedekiler (TV Dizisi)

1997 - Baskül Ailesi (TV Dizisi)

2003 - Hayat Bilgisi (TV Dizisi)

2004 - Aşk Mahkumu (TV Dizisi)

Kaynak: Biyografi. info