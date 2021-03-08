AKS sınavı ne zaman 2021? AKS sınavı ertelendi mi 2021? Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) başvuruları 15 Mart-23 Mart tarihleri arasında alındı. Adaylar sınav günü için bekleyişlerini sürdürürken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınav tarihleri ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı. Peki AKS sınavı ne zaman 2021? AKS sınavı ertelendi mi 2021? İşte yanıtları...

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Adaylık Kaldırma Sınavı'nın (AKS) 25 Nisan 2021 tarihinde uygulanması planlanıyordu. Ancak koronavirüs salgınındaki vaka artışları nedeniyle sınav tarihlerinde değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte AKS sınavı ne zaman 2021? AKS sınavı ertelendi mi 2021? sorularının cevapları... AKS SINAVI NE ZAMAN 2021? 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ertelenen sınavların tarihine ilişkin henüz açıklamada bulunmadı. 2021 adaylık kaldırma sınavına ilişkin yeni bir tarih bilgisi henüz verilmedi. Tarihler belli olduğunda haberimizde yer verilecektir... AKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR? AKS sınav ücreti 15 Mart-23 Mart tarihleri arasında yatırıldı. Sınav ücreti KDV dahil 140 TL olarak belirlenmişti. AKS GİRİŞ ŞARTLARI NELER? Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu); a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları, b. Sınav tarihinde 1 (bir) yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları, c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları, gerekiyor. AKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ AKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK? Sınav giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran aday öğretmenler için fotoğraflı sınav giriş belgesi 16 Nisan 2021'de www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacaktı. Ancak sınav tarihindeki değişiklik nedeniyle sınav giriş belgeleri yeni tarihte yayımlanacak. Bölge Gündem AKSSınav