Akşam Karanlığı ne demek, TDK'ya göre Akşam Karanlığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akşam karanlığı ne demek? Akşam karanlığı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akşam karanlığı kelimesi. Peki akşam karanlığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akşam karanlığı nedir, akşam karanlığı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKŞAM KARANLIĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akşam karanlığı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akşam karanlığı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alaca karanlık

