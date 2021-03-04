Aksaray'da kısıtlama değil yasak var! Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak

İçişleri Bakanlığı'nın 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi kapsamında Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Aksaray'da 1500 kişilik ekiple yapılan denetimlere katıldı. Gazetecilere, denetimleri her gün devam ettireceklerini söyleyen Aydoğdu, bu sürecin üstesinden geleceklerini söyledi.

Hedefinin çocukları okula, esnafı iş yerlerine kavuşturmak olduğunu söyleyen Aydoğdu, bunun için ciddi manada gayret içinde olduklarını söyledi. Vali, 10-15 gün içerisinde Aksaray'ın mavi renge bürüneceğini belirtti.

"VATANDAŞLAR TÜM İHTİYAÇLARINI TEDARİK ETSİN"

Vali Aydoğdu, Pazar günü uygulanacak olan yasak için hiçbir şekilde dışarı çıkılmayacağını söyleyerek "Pazar gününden önce bütün vatandaşlarımızın ekmek dahil tüm ihtiyaçlarını tedarik etmeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.

BİR BELDE VE BİR KÖY KARANTİNADA

Aydoğdu, Yenikent beldesinde ve bir köyde karantina olduğunu hatırlatarak onun dışında her şey kontrol altında olduğunu açıkladı. Aksaraylıların kurallara uydukları sürece çekilen sıkıntıların sonucu güzele bağlanacağını belirtti.

(İHA)