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  3. Aksaray'da korkutan vaka artışı nedeniyle tam kapanma uygulandı

Aksaray'da korkutan vaka artışı nedeniyle tam kapanma uygulandı

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Drone ile görüntülenen kent hayalet şehre büründü.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Aksaray'da bir ilk uygulandı. Kent tamamen kapandı.

Sokağa çıkmanın tamamen yasaklandığı il sessizliğe büründü, şehirde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kırmızı renkten mavi renge geçebilmek için tam kapanmaya gidilen şehir haftalık vaka sayısında 100 binde 140,89 kişi ile yüksek bir orana sahip.

Bu nedenle sıkı tedbirlere geçilerek bakkal, market, fırın, kuruyemişçi, kasap gibi tüm istisnalar ortadan kaldırıldı ve Pazar günü kapandı. Hafta içi duyurulan kapanma kararı sonrası alışverişini Cumartesi gününden yapanlar cadde ve sokakları terk etti. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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