Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında flaş gelişme! Okul müdürü...
Son dakika: Aksaray'da otizmli çocukları utandıran olayla ilgili olarak okul müdürü açığa alındı.
Son dakika: Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması olayıyla gündeme gelen Mehmetçik İlkokulu'nda okul müdürü açığa alındı.
Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören otizmli çocukların yuhalanması olayıyla ilgili olarak okul müdürü açığa alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuyla ilgili olarak "Öğrencilerimizi inciten olay eğitim sistemimizle örtüşmüyor." demişti.
Ayrıntılar geliyor...
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