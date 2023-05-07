Akşener, Çoklu masanın üyelerine "abidik , gubidik" diyerek Beni bunlara muhtaç etmeyin diyerek seçmene seslendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin de destek verdiği İstanbul Maltepe'deki Millet İttifakı mitinginde konuştu. Kendisine yönelik "Başbakan ol" sözlerine karşılık veren Akşener, "Başbakan Meral' diyorsunuz Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Pervin Buldan ve Gültekin Uysala abidik gubidik diyerek seçmene beni bunlara muhtaç etmeyin diye oy istedi." dedi. Akşener'in "abidik, gubidikler" sözleriyle HDP, DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Parti'si genel başkanlarını mı kast ettiği merak konusu oldu.

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AKŞENER, KİMLERE ABİDİK GUBİDİK DEDİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Abidik, gubidiklerle olmak istemiyorum. Oylarınızla başbakan olmak istiyorum." dedi.

14 Mayıs seçimlerine bir hafta kala, 7'li koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de miting düzenledi.

Kılıçdaroğlu'nun mitingine Millet İttifakı Genel Başkanları, İBB Başkanı Ekrem imamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

AKŞENER'DEN ÇOK KUNUŞULACAK "ABİDİK,GUBİDİKLER" SÖZÜ

Mitingde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'küçük' ortaklarına ağır göndermede bulundu.

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Kendisine yönelik "Başbakan ol" sözlerine cevap veren Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı hedef aldı.

AKŞENER, ŞU İFADELERE YER VERDİ!

"'Başbakan Meral' diyorsunuz ya öyle abidik, gubidiklerle olmak istemiyorum. Oylarınızla başbakan olmak istiyorum."

KILIÇDAROĞLU, DAVUTOĞLU'NA "ÇAPSIZ BAKAN" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaorğlu, ittifak ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu için "çapsız" demişti.

2014 yılında konuşan Kılıçdaorğlu, dönemin Dışişleri Bakanı ve şimdiki ittifak ortağı Ahmet Davutoğlu'na yönelik, "Davutoğlu, Türkiye'nin en çapsız Dışişleri Bakanı'dır!" demişti.

"DEMOKRAT PARTİ VE GELECEK PARTİSİ'NE OY VEREN SEÇMENE RASTLAMADIK"

KONDA Araştırma Analisti Aydın Erdem, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yapılan anket çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Anket çalışmalarında Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'ne oy vereceğini söyleyen kimse olmadığına dikkat çeken Erdem, oyların düşük olduğunu söyledi.

Erdem, "Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'ne oy vereceğini söyleyen kimseye rastlamadık araştırmalarda. Oyları o derecece düşük." ifadelerini kullandı.