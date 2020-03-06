Akşener, İdlib Mutabakatını yorumladı: Olumlu karşıladık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında Rusya ve Türkiye arasında imzalanan İdlib mutabakatına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Akşener, "En azından Mehmetçiğimizin can güvenliği açısından olumlu karşıladık." dedi. Akşener, şöyle devam etti:

"Diğer taraftan şimdi Putin ve Esad'ın kazanımlarının yerinde durduğunu gördük, bu mutabakatta Soçi Mutabakatı ile benzerlikleri var, dolayısıyla bu gürültü niye çıktı, bu sonuca göre baktığımız zaman onu anlayamadık. Diğer taraftan gözlem noktalarımız şimdi M4 kara yolunda 6 kilometre aşağıya doğru olan kısımda da Rus askeri devreye girecek güvenlik açısından dolayısı bizim gözlem noktalarımız Suriye askerleri ile çevrili bu gözlem noktalarının durumu ne olacak? Onu bilmiyoruz herhalde savunma bakanları görüşecek. TOKİ'nin ev yapacağı bölge var, Türkiye'ye gelmiş olan Suriyeli gidecekti, o konu belirsiz ve sonuç itibarıyla bir adımı olumlu, diğer konularda bir soru işareti var."

"LİDERLER ZİRVESİNİN TÜRKİYE AÇISINDA DOĞRU OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Muhalefet partileri olarak hiçbir devlet bilgisini ilgililerden öğrenemediklerini ifade eden Akşener, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Akşener, şunları kaydetti:

"Hem mutabakat hem Suriye'de olanlarla ilgili Sayın Erdoğan'ın ister toplu olarak, isterse de tek tek liderleri çağırıp bilgi vermesinin, liderler zirvesi yapmasının Türkiye açısından çok doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü bizler görüşlerimizi ancak sizlerin aracılığıyla veya salı toplantılarında dile getirebiliyoruz. Halbuki orada netice olarak Türkiye'nin menfaatleri söz konusu. Suriye ile ilgili mevzuda varsa görüşlerimiz, varsa eleştirilerimiz, varsa tekliflerimiz, tavsiyelerimiz orada konuşmalıyız."

NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes yürürlüğe girdi.

Moskova'da varılan anlaşmanın detaylarında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01’den itibaren (bu gece) durdurulacak", "M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esaslar, Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak" ve "Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 kara yolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak." maddeleri yer almıştı.