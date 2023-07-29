Akşener'den siyaset gündemine damga vuracak sözler: Emekli olup evine gitmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyaset gündemine damga vuracak açıklamalarda bulundu. Milletin seçim tercihleri hiçbir zaman sorgulanmaması gerektiğini belirten Akşener, "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa, derhal emekli olup evine gitmelidir." ifadesini kullandı.

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Akşener'den siyaset gündemine damga vuracak sözler: Emekli olup evine gitmeli

Isparta'da gerçekleştirilen kiraz festivaline katılan İYİ Parti lideri Akşener, seçim sonuçlarıyla yeni açıklamalarda bulundu.

"DERHAL EMEKLİ OLUP EVİNE GİTMELİ"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu yıl 45'incisi düzenlenen Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali'nin açılışı için Isparta'nın Uluborlu ilçesine geldi. Burada bir dizi ziyaret gerçekleştirdikten sonra festival alanına geçen Akşener, seçim sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçimi kaybettiklerini belirten Akşener, "Benim siyasi anlayışım millet ne derse başüstüne demektir. Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." ifadelerini kullandı.

Bu sözler sonrası Meral Akşener'in kimi kastettiği merak uyandırırken, akıllara CHP'de yaşanan genel başkanlık tartışmaları geldi.

"BUNDAN SONRA BİR AN BİLE PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Türkiye'nin 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde bir seçim yaşadığını ve halkın iradesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçildiğini belirten Akşener, "Halkın tercihi karşısında ben suçlu aramam ancak onun karşısında selam dururum. Halkın kararının başımızın üstünde yeri vardır. Halk bu seçimde bize 2018 yılında olduğu gibi 'Sen muhalefette kal' dedi. Muhalefet nedir? Halkın sözcülüğüdür. Biz sizin adınıza iktidarı kontrol edecek ve eksikliklerini dile getireceğiz. Bakın göreceksiniz bundan sonra bir an bile peşlerini bırakmayacağız" dedi.

"BİZ SEÇİMİ KAYBETTİK ERDOĞAN KAZANDI"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun'un bir ilçesinde, partisinin 5 yıllık başkanının başına gelenlerden söz ederek, "Bu başkanım daha önce biz MHP'deyken 5 yıl MHP İlçe Başkanı şimdi de 5 yıldır İYİ Parti İlçe Başkanı. Bu başkanımız bir köye gittiğinde o köyde elini uzattığı köylüler eline vurup sıkmamışlar. Biz şimdi o köylülerimizi suçlayamayız. Bunu neyi gösteriyor? Terör propagandası yapılırken, yaylım ateşi gibi söylenirken biz o kardeşlerimizin o yalanlara inanmasını engelleyecek çalışmayı yapmamış ve bu süreci doğru yönetememişiz demektir. Yani niçin bunu söyledim? Biz seçimi kaybettik. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı. Mevlana diyor ki 'Dün dünde kaldı cancağızım yeni şeyler söylemek lazım.' Geçmişten ders alıp, hatalardan, eksiklerden, yanlışlardan ders çıkarıp geleceği yeniden tanzim etmek mecburiyetimiz var." ifadelerinde bulundu.

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