Akşener'in Davutoğlu ve Babacan açıklaması olay oldu! Sosyal medyada tartışıldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayınlanan bir televizyon programına katılarak gündeme dair açıklamalar bulundu.

"Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?" sorusuna Meral Akşener, "Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim" cevabını verdi.

'AHMET DAVUTOĞLU VE ALİ BABACAN'A VEKİL VERİRİM'

"Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?” sorusuna Akşener'in yanıtı şöyle oldu:

Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim. Bu durumda kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Birileri size bel bağlamış. Ki bize bir de büyük bir haksızlık yapıldı. Bizim teşkilatlarımız, kongremiz, her şeyimiz tamamdı. Nitekim o 15 milletvekili de dahil olduktan sonra YSK’nın kararında bütün bunlar olduğu için ve de grubu da olduğu için ‘seçime girebilir’ dendi. Canımız o kadar yanık ki, sonuç olarak ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu’ndan nasıl gidip istediysem benden de Sayın Babacan veya Davutoğlu böyle bir talepte bulunduğu zaman elbette evet derim.

TWITTER'DA EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINA GİRDİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ''Babacan veya Davutoğlu'na milletvekili veririrm'' sözleri sonrası sosyal medyada mesaj yağdı. Kullanıcıların büyük bir bölümü Akşener'i hem eleştirdi hem de açıklamalarını malzeme konusu yaptı.

İşte o paylaşımların bazıları;