Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!

Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı , bir ilki daha gerçekleştirdi.

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Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!

Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı (İHA), bir ilki daha gerçekleştirdi. TUSAŞ Motor Sanayii tarafından TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan AKSUNGUR, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı.

30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA, azami uçuş yüksekliğini milli motorla birlikte aştı. TUSAŞ Motor Sanayii tarafından üretilen TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan AKSUNGUR, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı.

Böylece milli imkanlarla üretilen motorla birlikte AKSUNGUR bir başarıya daha imza attı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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