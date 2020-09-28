Kartal Belediyesi'nde HES kodu dönemiOzan Kabak'a men cezası gelebilir!İstanbul'da dilenci operasyonu: 68 çocuk kurtarıldıKPSS Ön lisans sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?Meksika: Koronavirüs kaynaklı ölümleri tespit etmek birkaç yıl sürebilirHande Kazanova kimdir? Kaç yaşında? Eşi kim? Astrolog Hande Kazanova burcu ne?Aliyev imzaladı! Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildiMarmara'da balık avı denetimiBingöl'de ambulansa taşlı, sopalı saldırıEBA neden açılmıyor ? EBA çöktü mü ?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Aktif Rasyosu ne demek, nedir? Aktif Rasyosu hesaplama nasıl yapılır?

Aktif Rasyosu ne demek, nedir? Aktif Rasyosu hesaplama nasıl yapılır?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Aktif Rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 90'a katılım bankaları için de yüzde 75 oranına düşürdü. Bu kapsamda Aktif Rasyosu ne demek, nedir? Aktif Rasyosu hesaplama nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...

Aktif Rasyosu ne demek, nedir? Aktif Rasyosu hesaplama nasıl yapılır?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca önemli bir karar alındı. Söz konusu karara göre Aktif Rasyosu (AR) değeri 1 Ekim'den itibaren mevduat bankaları için yüzde 95'ten yüzde 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten yüzde 70'e düşürüldü. Böylece Aktif Rasyosu kavramı merak ediliyor. Peki Aktif Rasyosu ne demek, nedir? Aktif Rasyosu hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların cevapları...

AKTİF RASYOSU NE DEMEK, NEDİR?

Aktif Rasyosu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmektedir. Aktif Rasyosu denklemine göre bankaların belirlenen oranda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya Merkez Bankası ile swap (takas) yapmaları isteniyor. Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar.

Aktif Rasyosu ne demek, nedir? Aktif Rasyosu hesaplama nasıl yapılır?

AKTİF RASYOSU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bu çerçevede AR formülü de revize edildi. Formülün payı "krediler+(menkul kıymetler*0,75)+(TCMB Swap*0,5)" ve paydası ise "TL Mevduat+(YP Mevduat*1,75)" şeklinde hesaplanıyor.

Aktif Rasyosu ne demek, nedir? Aktif Rasyosu hesaplama nasıl yapılır?

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT