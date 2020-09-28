Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca önemli bir karar alındı. Söz konusu karara göre Aktif Rasyosu (AR) değeri 1 Ekim'den itibaren mevduat bankaları için yüzde 95'ten yüzde 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten yüzde 70'e düşürüldü. Böylece Aktif Rasyosu kavramı merak ediliyor. Peki Aktif Rasyosu ne demek, nedir? Aktif Rasyosu hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların cevapları...

AKTİF RASYOSU NE DEMEK, NEDİR?

Aktif Rasyosu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmektedir. Aktif Rasyosu denklemine göre bankaların belirlenen oranda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya Merkez Bankası ile swap (takas) yapmaları isteniyor. Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar.

AKTİF RASYOSU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bu çerçevede AR formülü de revize edildi. Formülün payı "krediler+(menkul kıymetler*0,75)+(TCMB Swap*0,5)" ve paydası ise "TL Mevduat+(YP Mevduat*1,75)" şeklinde hesaplanıyor.