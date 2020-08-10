‘Aktif Rasyosu’ nedir? Ne demek? Neye yarar?

Covid-19 ile birlikte yaşanan ekonomik bunalımların ardında ülkeler çeşitli tedbirler alıyor, hamleler yapıyor. Ülkelerin içerisinde yer alan çeşitli kurum, kuruluşlarda bu tedbir ve hamlelere öncülük ediyor.

Bir ülkede finans sektörünün, alışverişin, yatırımın en çok içinde olan kurumlar bankalardır. Buna bağlı olarak Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) bu süreçte yeni kararlar almaya devam ediyor.

AKTİF RASYOSU NEDİR?

BDDK covid-19 döneminde yaşanan ekonomik durgunluktan ve gelirini kaybetmiş birey ve ticari işletmeleri canlandırmak adına bankalara yeni bir aktif rasyo yayınladı. Bu aktif rasyosunda temel amaç bankaların daha fazla kredi vermesi olanak tanımak.

AKTİF RASYOSU DENKLEMİ

Aşağı yer alan fotoğrafta BDDK’nın vermiş olduğu aktif rasyonun denklemi bulunmaktadır.

Bu açıklanan aktif rasyosunda temel amaç bankaları daha fazla kredi vermeye teşvik etmek. Bu denkleme bağlı olarak bankaların Merkez bankası ile Swap yapması amaçlanmaktadır. Açıklayacak olursak bankalar Merkez Bankasından Türk Lirası alacak ve karşılığında döviz verecek. Bir diğer kritik nokta ise bankaların MB’dan almış olduğu Türk liralar ile menkul kıymet yatırımları yapılacak ve kredi sunulacak.

Bu aktif rasyo denklemine göre bankalardan ellerinden yabancı paradan çok Türk Lirası tutmaları istenmiştir. Mevduat kısmında Türk Lirasının fazla olması gerektiği anlatılmıştır.

BDDK bu denkleme göre bankaların döviz mevduatlarını arttırmaması gerektiği mesajını veriyor. Bu nasıl olur faiz oranlarıyla olur, döviz alım satımlarda ki makaslarla olur. Burada temel amaç kredi piyasasını canlandırmak ve Türk lirasının işlem hacmini yükseltmek.

BDDK bu denklemle birlikte bankalara hazine tahvili alma seçeneği de sunmaktadır. Bankalar aldıklar Türk liraları ile hazine tahvilide alarak aktif rasyo uyumluluk gösterebilir.