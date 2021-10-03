Aktöre ne demek, TDK'ya göre Aktöre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aktöre ne demek? Aktöre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aktöre kelimesi. Peki aktöre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aktöre nedir, aktöre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKTÖRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aktöre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aktöre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ahlak



AKTÖRE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Artık gemisini kurtaran kaptan olacaktır, aktöre yozlaşması ve çöküntü başlar.

