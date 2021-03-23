Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlerimiz, yakın zamanda yaşadığımız Elazığ depreminde de İzmir depreminde de sahadalardı. Çocuklarımıza psikososyal destek sağladılar, enkaz başında arama-kurtarma çalışmalarına katıldılar. Şimdi tüm bu tecrübemizi AKUB çatısı altında topluyoruz" dedi. Peki MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) nedir? AKUB'a nasıl başvurulur?

AKUB NEDİR?

AKUB afet ve acil durumlarda AFAD ile koordineli çalışacak. Aralarında psikososyal destek veren rehber öğretmenlerinin de yer alacağı AKUB ekipleri planlı, senaryolu tatbikatlara katılacak öğrencilerine ve topluma yönelik eğitimler verecek.

AKUB'A NASIL BAŞVURULUR?

81 ilde 25 AKUB personeli olacak. Ancak henüz nasıl başvuru yapılacağı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

AKUB'A KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?

AKUB personelinin 10 saatlik "Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitimi Semineri" eğitimini ve sonra 32 saatlik "Arama Kurtarma Ekibi Eğitimi Kursu" eğitimini başarı ile tamamlamış olması gerekiyor.