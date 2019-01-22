Galatasaray, tam 1.5 aydır Çin’in Guangzhou Evergrande ekibinden almak için çabaladığı Alan Carvalho’da mutlu sona ulaştı. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar, Brezilyalı golcünün transferini bitirmek ve bir an önce İstanbul’a getirmek için pazartesi gecesi Dubai’ye gitti.

ALAN CARVALHO'YA NE KADAR ÜCRET ÖDENECEK?

3 milyon Euro bedelle alınan Brezilyalı’ya ise bonuslar hariç yıllık 3.5 milyon Euro ve puan başına da 5 bin Euro ödenecek. Alan'ın 3.5 yıllık imza atması bekleniyor. Sol kanatta da oynayabilen Alan, böylece Galatasaray’da hem Gomis’in hem de Garry Rodrigues’in boşluğunu doldurmak için de kullanılacak.

ALAN CARVALHO, GALATASARAY FORMASIYLA NE ZAMAN OYNAYACAK?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, hazır olursa Alan Carvalho’yu Göztepe maçında oynatacak.

ALAN CARVALHO TRANSFER HAKKINDA DEDİ?

Galatasaray'ın kaleci antrenörü Taffarel ile telefon görüşmesi yapan Alan Carvalho, transferiyle ilgili konuştu. Brezilyalı forvet, "Galatasaray'a söz verdim ve sözümün arkasında duracağım. Yakında orada olurum" dedi.

ALAN CARVALHO KİMDİR? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alan Carvalho, 10 Temmuz 1989 tarihinde Brezilya'nın Barbosa kentinde dünyaya gelmiştir. Futbola Fluminense takımında başlayan Carvalho, kiralık olarak Desportivo Brasil Ltda (SP) takımında forma giymeye başladı.

2010 yılına kadar Brezilya liginde forma şansı bulan Alan Carvalho, 3.5 milyon euro karşılığında Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'a transfer olmuştur.

4 yıl forma giydiği Avusturya ekibinin ardından Çinli Guangzhou Evergrande Taobao takımına transfer olan Carvalho, şu anda Galatasaray ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmektedir.

1,85 boyundaki forvet oyuncusu, sağ ayağına hakimdir.