Alanında uzman isimler bir araya geldi! 5. Sivil Sesler Festivali yoğun katılımıyla renkli geçti

Türkiye'den ve dünyadan sivil toplumun farklı alanlarında çalışmalar yürüten uzmanların yer aldığı 5. Sivil Sesler Festivali 30 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde Ankara'da TED Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Festivalde, farklı iyileştirme deneyimlerini görmek, tanımak, ilham almak için paneller, sergiler, stantlar, oyunlar, performanslar, yayınlar ve filmler yer aldı.

Sivil toplum örgütlerinin alanlarındaki deneyimleri, birikimleri, çalışmaları, hayalleri, Türkiye'nin renkleri, sesleri, dokuları hepsi bu festivaldeydi.

Ülkemizi uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden Science on Stage, Türkiye Sivil Sesler Festivali'nde de standıyla yerini aldı

Festivalde Science on Stage Türkiye öğretmen platformu, stantlarda çalışmalarını tanıtma imkanı bulurken, çeşitli atölye, panel, forum ve söyleşi etkinlikleriyle birbirini tanıma, iş birliği olanaklarını konuşma ve alanlara dair tartışma olanağı yakaladı.

ÇEVRE VE BİLİM KONULU FESTİVAL DÜZENLENECEK

Science on Stage Türkiye elçileri, ziyaretçilerine 7 Ekim 2023'te Türkiye'de Çevre ve Bilim Eğitimi konulu bir festival düzenleneceğinin müjdesini de verdi.

SCİENCE ON STAGE TÜRKİYE HAKKINDA

Science on Stage Europe’un Türkiye temsilcisi Science on Stage Türkiye’dir. Science on Stage Türkiye, geniş katılımlı öğretmen ve öğrenci gruplarını ulusal düzeyde birbirleriyle iletişime geçirerek STEM ve sürdürülebilirliğe ilişkin kaynakların, sorgulama temelli ve yaparak-yaşayarak öğretim uygulamalarının, yenilikçi yaklaşım ve fikirlerin, ulusal ve uluslararası ölçekte paylaşıldığı bütüncül bir enerji alanının oluşmasına katkıda bulunmaktadır.

Science on Stage Türkiye ülkemizin çeşitli bölgelerinde; eğitim seminerleri, sergiler, atölyeler, forumlar gibi etkinlikler düzenler, Avrupa ve sınır ötesi projeler ile işbirliği yapar.

Science on Stage Europe, STEM öğretmenleri için en iyi uygulama öğretim fikirlerinin değiş tokuşuna odaklanan bir ağdır. Nihai hedef, eğitimcileri mesleki gelişim ve büyümelerinde destekleyerek STEM öğretimini geliştirmektir.

Avrupa'nın fen bilimleri öğretmenleri arasında yenilikçi öğretim kavramlarını yayarak daha fazla öğrencinin zorlu bir gelecek için ihtiyaç duydukları uygun maliyetli becerileri kazanmalarını sağlıyor ve onları bilim, BİT veya mühendislik alanında kariyer düşünmeye teşvik ediyor.

2000 yılında organize edilmesinden bu yana, Science on Stage 30'dan fazla ülkede yaklaşık 100 bin öğretmene ve öğretmen eğiticisine ulaşmıştır.

Science on Stage Europe, 34 üye ülkeye etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde destek veren ve ulusal festivallerin koordinasyonuna yardımcı olan şemsiye kuruluştur . Ağın genişletilmesi, yeni üyelerin kazanılması ve çeşitli idari görevler Berlin'deki merkez tarafından yürütülmektedir.

2011'den beri Science on Stage Europe eV, Alman yasaları tarafından tanınan, kar amacı gütmeyen kayıtlı bir dernektir.