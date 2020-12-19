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  3. Alanya Kestelspor 5 - 0 Bergama Belediyespor | Maç özeti ve Sonucu

Alanya Kestelspor 5 - 0 Bergama Belediyespor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Alanya Kestelspor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Alanya Kestelspor 5 - 0 Bergama Belediyespor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Alanya Kestelspor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. Maç 5-0 sona erdi. Alanya Kestelspor ve Bergama Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında Bergama Belediyespor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Alanya Kestelspor - Bergama Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadyumunda oynanan maç 5-0 sona erdi.

Alanya Kestelspor  Bergama Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 13:00

Alanya Kestelspor Bergama Belediyespor Maçının Hakemleri
Semih Kurt(hakem), Turgut Evran(1. Yardımcı Hakem), Cem Harman(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Murat Yoldaş(dördüncü Hakem)

ALANYA KESTELSPORAlanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 77. Murat Sevimler, 35. Sabutay Alper Bayülken, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 88. Cevat Kuy, 8. Ufuk Özcan, 25. Buluthan Bulut, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 13. Okan Şahingöz, 9. Alican Tez

Yedekler
97. İsmail Ünal, 6. Kadir Torbacı, 17. Muhammet Özdemir, 23. Yunus Emre Yıldız, 70. Berkay Arı, 27. Ali Eren Daşdemir, 90. Efe Görgülü

Teknik Sorumlu
Mehmet Akbulut

Goller
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Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

BERGAMA BELEDİYESPORBergama Belediyespor

Bergama Belediyespor İlk 11
1. Ogün Karakaya, 23. Egemen Zengin, 17. Volkan Özcan, 22. Ali Aydın, 61. Halil İbrahim Mızrap, 53. Ahmet Mumin Papaker, 57. Barış Güner, 35. Mehmet Can Kocabaş, 10. Emre Pehlivan, 70. Fatih Özçelik, 99. Mustafa Yılmaz

Yedekler
13. Serhat Ayriç, 42. Oğuzhan Nemli, 9. Ali Öztürk, 6. Mehmet Soyarslan, 11. Ömer Kuşan, 7. Halil İbrahim Kaya, 15. Furkan Kopuz

Teknik Sorumlu
Kamil Behram Üstün

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor138321882710
21954 Kelkit Bld.Spor148151612254
3Bursa Yıldırımspor127231872311
4Adıyaman 1954 SK125611510215
552 Orduspor FK134721911198
6Düzcespor125431815193
7Bayrampaşa125342516189
8Alanya Kestelspor135352018182
9Siirt İl Özel İdare13454111817-7
10Bergama Belediyespor104421313160
11Modafen13427111414-3
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor10334162012-4
13Karaköprü Belediyespor11335121812-6
14Silivrispor12255101911-9
15Muğlaspor111557128-5
16Sultanbeyli Bld.132297198-12
17Kozan Spor FK101455117-6

Fikstür

19.12.2020Alanya Kestelspor5-0Bergama Belediyespor
19.12.2020Siirt İl Özel İdare0-0Kozan Spor FK
19.12.2020Bursa Yıldırımspor2-0Modafen
19.12.202052 Orduspor FK3-01954 Kelkit Bld.Spor
19.12.2020Silivrispor1-1Adıyaman 1954 SK
19.12.2020Bayrampaşa0-0Muğlaspor
19.12.2020Kestelspor Bergama Belediyespor
19.12.2020Karaköprü Belediyespor3-5Kırıkkale Büyük Anadoluspor
19.12.2020Düzcespor1-268 Aksaray Belediyespor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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