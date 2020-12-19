Alanya Kestelspor 5 - 0 Bergama Belediyespor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Alanya Kestelspor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Alanya Kestelspor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. Maç 5-0 sona erdi. Alanya Kestelspor ve Bergama Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında Bergama Belediyespor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Alanya Kestelspor - Bergama Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadyumunda oynanan maç 5-0 sona erdi.
Alanya Kestelspor Bergama Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 13:00
Alanya Kestelspor Bergama Belediyespor Maçının Hakemleri
Semih Kurt(hakem), Turgut Evran(1. Yardımcı Hakem), Cem Harman(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Murat Yoldaş(dördüncü Hakem)
Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 77. Murat Sevimler, 35. Sabutay Alper Bayülken, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 88. Cevat Kuy, 8. Ufuk Özcan, 25. Buluthan Bulut, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 13. Okan Şahingöz, 9. Alican Tez
Yedekler
97. İsmail Ünal, 6. Kadir Torbacı, 17. Muhammet Özdemir, 23. Yunus Emre Yıldız, 70. Berkay Arı, 27. Ali Eren Daşdemir, 90. Efe Görgülü
Teknik Sorumlu
Mehmet Akbulut
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bergama Belediyespor İlk 11
1. Ogün Karakaya, 23. Egemen Zengin, 17. Volkan Özcan, 22. Ali Aydın, 61. Halil İbrahim Mızrap, 53. Ahmet Mumin Papaker, 57. Barış Güner, 35. Mehmet Can Kocabaş, 10. Emre Pehlivan, 70. Fatih Özçelik, 99. Mustafa Yılmaz
Yedekler
13. Serhat Ayriç, 42. Oğuzhan Nemli, 9. Ali Öztürk, 6. Mehmet Soyarslan, 11. Ömer Kuşan, 7. Halil İbrahim Kaya, 15. Furkan Kopuz
Teknik Sorumlu
Kamil Behram Üstün
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|13
|8
|3
|2
|18
|8
|27
|10
|2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|14
|8
|1
|5
|16
|12
|25
|4
|3
|Bursa Yıldırımspor
|12
|7
|2
|3
|18
|7
|23
|11
|4
|Adıyaman 1954 SK
|12
|5
|6
|1
|15
|10
|21
|5
|5
|52 Orduspor FK
|13
|4
|7
|2
|19
|11
|19
|8
|6
|Düzcespor
|12
|5
|4
|3
|18
|15
|19
|3
|7
|Bayrampaşa
|12
|5
|3
|4
|25
|16
|18
|9
|8
|Alanya Kestelspor
|13
|5
|3
|5
|20
|18
|18
|2
|9
|Siirt İl Özel İdare
|13
|4
|5
|4
|11
|18
|17
|-7
|10
|Bergama Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|13
|13
|16
|0
|11
|Modafen
|13
|4
|2
|7
|11
|14
|14
|-3
|12
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|10
|3
|3
|4
|16
|20
|12
|-4
|13
|Karaköprü Belediyespor
|11
|3
|3
|5
|12
|18
|12
|-6
|14
|Silivrispor
|12
|2
|5
|5
|10
|19
|11
|-9
|15
|Muğlaspor
|11
|1
|5
|5
|7
|12
|8
|-5
|16
|Sultanbeyli Bld.
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|8
|-12
|17
|Kozan Spor FK
|10
|1
|4
|5
|5
|11
|7
|-6
Fikstür
|19.12.2020
|Alanya Kestelspor
|5-0
|Bergama Belediyespor
|19.12.2020
|Siirt İl Özel İdare
|0-0
|Kozan Spor FK
|19.12.2020
|Bursa Yıldırımspor
|2-0
|Modafen
|19.12.2020
|52 Orduspor FK
|3-0
|1954 Kelkit Bld.Spor
|19.12.2020
|Silivrispor
|1-1
|Adıyaman 1954 SK
|19.12.2020
|Bayrampaşa
|0-0
|Muğlaspor
|19.12.2020
|Kestelspor
|Bergama Belediyespor
|19.12.2020
|Karaköprü Belediyespor
|3-5
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|19.12.2020
|Düzcespor
|1-2
|68 Aksaray Belediyespor