Alanya Kestelspor 5 - 0 Bergama Belediyespor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Alanya Kestelspor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. Maç 5-0 sona erdi. Alanya Kestelspor ve Bergama Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında Bergama Belediyespor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Alanya Kestelspor - Bergama Belediyespor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadyumunda oynanan maç 5-0 sona erdi. Alanya Kestelspor Bergama Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 13:00



Alanya Kestelspor Bergama Belediyespor Maçının Hakemleri

Semih Kurt(hakem), Turgut Evran(1. Yardımcı Hakem), Cem Harman(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Murat Yoldaş(dördüncü Hakem)

Alanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11

1. Hasan Sürmeli, 77. Murat Sevimler, 35. Sabutay Alper Bayülken, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 88. Cevat Kuy, 8. Ufuk Özcan, 25. Buluthan Bulut, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 13. Okan Şahingöz, 9. Alican Tez



Yedekler

97. İsmail Ünal, 6. Kadir Torbacı, 17. Muhammet Özdemir, 23. Yunus Emre Yıldız, 70. Berkay Arı, 27. Ali Eren Daşdemir, 90. Efe Görgülü



Teknik Sorumlu

Mehmet Akbulut



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Bergama Belediyespor

Bergama Belediyespor İlk 11

1. Ogün Karakaya, 23. Egemen Zengin, 17. Volkan Özcan, 22. Ali Aydın, 61. Halil İbrahim Mızrap, 53. Ahmet Mumin Papaker, 57. Barış Güner, 35. Mehmet Can Kocabaş, 10. Emre Pehlivan, 70. Fatih Özçelik, 99. Mustafa Yılmaz



Yedekler

13. Serhat Ayriç, 42. Oğuzhan Nemli, 9. Ali Öztürk, 6. Mehmet Soyarslan, 11. Ömer Kuşan, 7. Halil İbrahim Kaya, 15. Furkan Kopuz



Teknik Sorumlu

Kamil Behram Üstün



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 13 8 3 2 18 8 27 10 2 1954 Kelkit Bld.Spor 14 8 1 5 16 12 25 4 3 Bursa Yıldırımspor 12 7 2 3 18 7 23 11 4 Adıyaman 1954 SK 12 5 6 1 15 10 21 5 5 52 Orduspor FK 13 4 7 2 19 11 19 8 6 Düzcespor 12 5 4 3 18 15 19 3 7 Bayrampaşa 12 5 3 4 25 16 18 9 8 Alanya Kestelspor 13 5 3 5 20 18 18 2 9 Siirt İl Özel İdare 13 4 5 4 11 18 17 -7 10 Bergama Belediyespor 10 4 4 2 13 13 16 0 11 Modafen 13 4 2 7 11 14 14 -3 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 10 3 3 4 16 20 12 -4 13 Karaköprü Belediyespor 11 3 3 5 12 18 12 -6 14 Silivrispor 12 2 5 5 10 19 11 -9 15 Muğlaspor 11 1 5 5 7 12 8 -5 16 Sultanbeyli Bld. 13 2 2 9 7 19 8 -12 17 Kozan Spor FK 10 1 4 5 5 11 7 -6

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