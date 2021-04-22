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Alanya Kestelspor, Modafen Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Alanya Kestelspor, Modafen ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Alanya Kestelspor, Modafen Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Alanya Kestelspor, Modafen ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Alanya Kestelspor ve Modafen taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında Modafen ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Alanya Kestelspor - Modafen maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.

Alanya Kestelspor  Modafen Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Alanya Kestelspor Modafen Maçının Hakemleri
Sinan Dereci(hakem), Ertan Başdağ(1. Yardımcı Hakem), Giray Kara(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Kara(dördüncü Hakem)

ALANYA KESTELSPORAlanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 6. Kadir Torbacı, 8. Ufuk Özcan, 11. Talha Yünkuş, 13. Okan Şahingöz, 16. Özkan Toprak, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 35. Sabutay Alper Bayülken, 45. Mert Korkmaz, 88. Cevat Kuy, 99. Batuhan Kurt

Yedekler
97. İsmail Ünal, 4. Hasan Emiroğlu, 14. Veysel Karani Ünal, 19. Alhan Kurtoğlu, 25. Buluthan Bulut, 77. Murat Sevimler, 90. Efe Görgülü

Teknik Sorumlu
Galip Gündoğdu

Goller
Özkan Toprak,15.dk (f), Buluthan Bulut,68.dk (f), Batuhan Kurt,86.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Abdurrahman Ayhanoğlu 70.dk, Sarı Kart Buluthan Bulut 80.dk

Oyundan Çıkanlar
Özkan Toprak 74.dk, Ufuk Özcan 81.dk, Okan Şahingöz 65.dk

Oyuna Girenler
Veysel Karani Ünal 74.dk, Hasan Emiroğlu 81.dk, Buluthan Bulut 65.dk

MODAFENModafen

Modafen İlk 11
33. Rasim Mutlu, 4. Gökhan Çetinus, 5. Hasan Ozan Girgin, 7. Yıldıray Koçal, 11. Yunus Emre Kefeli, 20. Umut Uysal, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 45. Muhammed Şura Çetin, 55. Emin Soğuk, 81. Emre Bayraktarbaşı, 90. Enes Ata

Yedekler
78. Berke Radar, 1. Enes Yıldırım, 3. Hakan Özkan, 6. Ceyhun Yelkenci, 19. Onur Demir, 23. Fevzi Can Bozkuş, 37. Ahmet Keleş

Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Emre Bayraktarbaşı 55.dk, Sarı Kart Rasim Mutlu 24.dk

Oyundan Çıkanlar
Hasan Ozan Girgin 81.dk, Emre Bayraktarbaşı 76.dk, Emin Soğuk 46.dk, Yunus Emre Kefeli 76.dk

Oyuna Girenler
Onur Demir 81.dk, Hakan Özkan 76.dk, Fevzi Can Bozkuş 46.dk, Enes Yıldırım 76.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Bursa Yıldırımspor30167738215517
2Adıyaman 1954 SK301412439245415
3Düzcespor30158743305313
41954 Kelkit Bld.Spor3114983324519
568 Aksaray Belediyespor30148837255012
652 Orduspor FK301013742274315
7Bayrampaşa30126124134427
8Alanya Kestelspor30101193532413
9Siirt İl Özel İdare3110912274339-16
10Karaköprü Belediyespor3081394138373
11Kırıkkale Büyük Anadoluspor3010614354436-9
12Bergama Belediyespor3081111303535-5
13Modafen309714313934-8
14Sultanbeyli Bld.309615243633-12
15Kozan Spor FK3071112223032-8
16Silivrispor3071112264232-16
17Muğlaspor3041016254522-20

Fikstür

18.04.2021Kestelspor Modafen
21.04.2021Alanya Kestelspor3-0Modafen
21.04.2021Bayrampaşa3-1Kozan Spor FK
21.04.2021Bursa Yıldırımspor1-0Kırıkkale Büyük Anadoluspor
21.04.2021Düzcespor1-0Bergama Belediyespor
21.04.2021Karaköprü Belediyespor4-0Muğlaspor
21.04.2021Siirt İl Özel İdare2-2Adıyaman 1954 SK
21.04.2021Sultanbeyli Bld.3-21954 Kelkit Bld.Spor
21.04.202152 Orduspor FK4-268 Aksaray Belediyespor
Tayfun Altuntaş
Editör
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