Alanya Kestelspor, Modafen Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Alanya Kestelspor, Modafen ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Alanya Kestelspor ve Modafen taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında Modafen ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Alanya Kestelspor - Modafen maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi. Alanya Kestelspor Modafen Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Alanya Kestelspor Modafen Maçının Hakemleri

Sinan Dereci(hakem), Ertan Başdağ(1. Yardımcı Hakem), Giray Kara(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Kara(dördüncü Hakem)

Alanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11

1. Hasan Sürmeli, 6. Kadir Torbacı, 8. Ufuk Özcan, 11. Talha Yünkuş, 13. Okan Şahingöz, 16. Özkan Toprak, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 35. Sabutay Alper Bayülken, 45. Mert Korkmaz, 88. Cevat Kuy, 99. Batuhan Kurt



Yedekler

97. İsmail Ünal, 4. Hasan Emiroğlu, 14. Veysel Karani Ünal, 19. Alhan Kurtoğlu, 25. Buluthan Bulut, 77. Murat Sevimler, 90. Efe Görgülü



Teknik Sorumlu

Galip Gündoğdu



Goller

Özkan Toprak,15.dk (f), Buluthan Bulut,68.dk (f), Batuhan Kurt,86.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Abdurrahman Ayhanoğlu 70.dk, Sarı Kart Buluthan Bulut 80.dk



Oyundan Çıkanlar

Özkan Toprak 74.dk, Ufuk Özcan 81.dk, Okan Şahingöz 65.dk



Oyuna Girenler

Veysel Karani Ünal 74.dk, Hasan Emiroğlu 81.dk, Buluthan Bulut 65.dk

Modafen

Modafen İlk 11

33. Rasim Mutlu, 4. Gökhan Çetinus, 5. Hasan Ozan Girgin, 7. Yıldıray Koçal, 11. Yunus Emre Kefeli, 20. Umut Uysal, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 45. Muhammed Şura Çetin, 55. Emin Soğuk, 81. Emre Bayraktarbaşı, 90. Enes Ata



Yedekler

78. Berke Radar, 1. Enes Yıldırım, 3. Hakan Özkan, 6. Ceyhun Yelkenci, 19. Onur Demir, 23. Fevzi Can Bozkuş, 37. Ahmet Keleş



Teknik Sorumlu

Tamer Gürsan



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Emre Bayraktarbaşı 55.dk, Sarı Kart Rasim Mutlu 24.dk



Oyundan Çıkanlar

Hasan Ozan Girgin 81.dk, Emre Bayraktarbaşı 76.dk, Emin Soğuk 46.dk, Yunus Emre Kefeli 76.dk



Oyuna Girenler

Onur Demir 81.dk, Hakan Özkan 76.dk, Fevzi Can Bozkuş 46.dk, Enes Yıldırım 76.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Bursa Yıldırımspor 30 16 7 7 38 21 55 17 2 Adıyaman 1954 SK 30 14 12 4 39 24 54 15 3 Düzcespor 30 15 8 7 43 30 53 13 4 1954 Kelkit Bld.Spor 31 14 9 8 33 24 51 9 5 68 Aksaray Belediyespor 30 14 8 8 37 25 50 12 6 52 Orduspor FK 30 10 13 7 42 27 43 15 7 Bayrampaşa 30 12 6 12 41 34 42 7 8 Alanya Kestelspor 30 10 11 9 35 32 41 3 9 Siirt İl Özel İdare 31 10 9 12 27 43 39 -16 10 Karaköprü Belediyespor 30 8 13 9 41 38 37 3 11 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 30 10 6 14 35 44 36 -9 12 Bergama Belediyespor 30 8 11 11 30 35 35 -5 13 Modafen 30 9 7 14 31 39 34 -8 14 Sultanbeyli Bld. 30 9 6 15 24 36 33 -12 15 Kozan Spor FK 30 7 11 12 22 30 32 -8 16 Silivrispor 30 7 11 12 26 42 32 -16 17 Muğlaspor 30 4 10 16 25 45 22 -20

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