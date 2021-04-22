Alanya Kestelspor, Modafen Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Alanya Kestelspor, Modafen ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Alanya Kestelspor, Modafen ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Alanya Kestelspor ve Modafen taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında Modafen ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Alanya Kestelspor - Modafen maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.
Alanya Kestelspor Modafen Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Alanya Kestelspor Modafen Maçının Hakemleri
Sinan Dereci(hakem), Ertan Başdağ(1. Yardımcı Hakem), Giray Kara(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Kara(dördüncü Hakem)
Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 6. Kadir Torbacı, 8. Ufuk Özcan, 11. Talha Yünkuş, 13. Okan Şahingöz, 16. Özkan Toprak, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 35. Sabutay Alper Bayülken, 45. Mert Korkmaz, 88. Cevat Kuy, 99. Batuhan Kurt
Yedekler
97. İsmail Ünal, 4. Hasan Emiroğlu, 14. Veysel Karani Ünal, 19. Alhan Kurtoğlu, 25. Buluthan Bulut, 77. Murat Sevimler, 90. Efe Görgülü
Teknik Sorumlu
Galip Gündoğdu
Goller
Özkan Toprak,15.dk (f), Buluthan Bulut,68.dk (f), Batuhan Kurt,86.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Abdurrahman Ayhanoğlu 70.dk, Sarı Kart Buluthan Bulut 80.dk
Oyundan Çıkanlar
Özkan Toprak 74.dk, Ufuk Özcan 81.dk, Okan Şahingöz 65.dk
Oyuna Girenler
Veysel Karani Ünal 74.dk, Hasan Emiroğlu 81.dk, Buluthan Bulut 65.dk
Modafen İlk 11
33. Rasim Mutlu, 4. Gökhan Çetinus, 5. Hasan Ozan Girgin, 7. Yıldıray Koçal, 11. Yunus Emre Kefeli, 20. Umut Uysal, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 45. Muhammed Şura Çetin, 55. Emin Soğuk, 81. Emre Bayraktarbaşı, 90. Enes Ata
Yedekler
78. Berke Radar, 1. Enes Yıldırım, 3. Hakan Özkan, 6. Ceyhun Yelkenci, 19. Onur Demir, 23. Fevzi Can Bozkuş, 37. Ahmet Keleş
Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Emre Bayraktarbaşı 55.dk, Sarı Kart Rasim Mutlu 24.dk
Oyundan Çıkanlar
Hasan Ozan Girgin 81.dk, Emre Bayraktarbaşı 76.dk, Emin Soğuk 46.dk, Yunus Emre Kefeli 76.dk
Oyuna Girenler
Onur Demir 81.dk, Hakan Özkan 76.dk, Fevzi Can Bozkuş 46.dk, Enes Yıldırım 76.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Bursa Yıldırımspor
|30
|16
|7
|7
|38
|21
|55
|17
|2
|Adıyaman 1954 SK
|30
|14
|12
|4
|39
|24
|54
|15
|3
|Düzcespor
|30
|15
|8
|7
|43
|30
|53
|13
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|31
|14
|9
|8
|33
|24
|51
|9
|5
|68 Aksaray Belediyespor
|30
|14
|8
|8
|37
|25
|50
|12
|6
|52 Orduspor FK
|30
|10
|13
|7
|42
|27
|43
|15
|7
|Bayrampaşa
|30
|12
|6
|12
|41
|34
|42
|7
|8
|Alanya Kestelspor
|30
|10
|11
|9
|35
|32
|41
|3
|9
|Siirt İl Özel İdare
|31
|10
|9
|12
|27
|43
|39
|-16
|10
|Karaköprü Belediyespor
|30
|8
|13
|9
|41
|38
|37
|3
|11
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|30
|10
|6
|14
|35
|44
|36
|-9
|12
|Bergama Belediyespor
|30
|8
|11
|11
|30
|35
|35
|-5
|13
|Modafen
|30
|9
|7
|14
|31
|39
|34
|-8
|14
|Sultanbeyli Bld.
|30
|9
|6
|15
|24
|36
|33
|-12
|15
|Kozan Spor FK
|30
|7
|11
|12
|22
|30
|32
|-8
|16
|Silivrispor
|30
|7
|11
|12
|26
|42
|32
|-16
|17
|Muğlaspor
|30
|4
|10
|16
|25
|45
|22
|-20
Fikstür
|18.04.2021
|Kestelspor
|Modafen
|21.04.2021
|Alanya Kestelspor
|3-0
|Modafen
|21.04.2021
|Bayrampaşa
|3-1
|Kozan Spor FK
|21.04.2021
|Bursa Yıldırımspor
|1-0
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|21.04.2021
|Düzcespor
|1-0
|Bergama Belediyespor
|21.04.2021
|Karaköprü Belediyespor
|4-0
|Muğlaspor
|21.04.2021
|Siirt İl Özel İdare
|2-2
|Adıyaman 1954 SK
|21.04.2021
|Sultanbeyli Bld.
|3-2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|21.04.2021
|52 Orduspor FK
|4-2
|68 Aksaray Belediyespor