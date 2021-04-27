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Alanya’da polis otel odasına uyuşturucu baskını düzenledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis bir otelde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşarak baskın düzenledi. Baskında bir miktar eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

Alanya’da polis otel odasına uyuşturucu baskını düzenledi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürdü. Ekip yaptıkları çalışmalara Güllerpınarı Mahallesi Yenilmez Caddesi üzerindeki bir otelde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Bunun üzerine otel odasına baskın düzenleyen ekipler, A.Y. ile H.B. isimli şüphelileri gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise parçalar halinde toplam 5.49 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y. hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, H.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Alanya’da polis otel odasına uyuşturucu baskını düzenledi

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