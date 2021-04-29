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  3. Alanya’da zehir tacirlerine baskın! 4 şüpheli gözaltına alındı

Alanya’da zehir tacirlerine baskın! 4 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya’da zehir tacirlerine baskın! 4 şüpheli gözaltına alındı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, A.G. (28) isimli şüphelinin Antalya plakalı araçla uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Polis, Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi üzerinde takibe aldığı şüpheli araçtan Ş.S.'nin (34) indiğini tespit etti. Ş.S.'ye yapılan üst aramasında 0.90 gram esrar bulundu.

Aracı bir süre daha takip eden ekipler, Saray Mahallesi Gülen Sokak üzerinde durdurdu. Araçta bulunan A.G., Y.S. ve H.T. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda toplam 20.59 gram esrar ile 5.02 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.S., Y. S. (27) ve H.T. (24) haklarında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, A.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Alanya’da zehir tacirlerine baskın! 4 şüpheli gözaltına alındı

Alanya’da zehir tacirlerine baskın! 4 şüpheli gözaltına alındı

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