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Alanyaspor 0 - 1 Sivasspor | Maç sonucu, özeti

Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor'un evinde konuk ettiği Sivasspor'a 1-0 yenildi. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 53.dakikada Kerem Atakan Kesgin attı.

Alanyaspor 0 - 1 Sivasspor | Maç sonucu, özeti

Süper Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başladı. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Alanyaspor ile Sivasspor'un karşı karşıya geldi.

50. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından şutunda Awaziem'e çarpıp yön değiştiren topun gol çizgisini geçmesini kaleci Serkan Kırıntılı engelledi.

53. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in pasıyla topla buluşan Kerem Atakan Kesgin, ceza yayı üzerinden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

Alanyaspor 0 - 1 Sivasspor | Maç sonucu, özeti

76. dakikada Gradel'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda top yakın direğin yanından az farkla auta çıktı.

86. dakikada Sivaspor 10 kişi kaldı. Bir dakika önce sarı kart gören Uğur Çiftçi'nin sağ kanattan ceza sahasına girmek üzere olan Tetah'a faul yaptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

87. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Efecan Karacan'ın kafayla şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşma, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Alanyaspor - Sivasspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Alanyaspor 0 - 1 Sivasspor | Maç sonucu, özeti

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Bilal Gölen

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy (Dk. 82 Tetah), Awaziem, Ahmet Gülay (Dk. 69 Buluthan Bulut), Mevlja, Candeias (Dk. 69 Emre Akbaba), Efecan Karaca, Diedhiou, Eduardo (Dk. 57 Oğuz Aydın), Babacar (Dk. 57 Ahmed Ildız)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Goutas, Caner Osmanpaşa (Dk. 82 Ahmet Oğuz), Fajr, Cofie, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 67 Hakan Arslan), Henrique (Dk. 75 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel, Yatabare (Dk. 67 Kayode)

Gol: Dk. 53 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 67 Awaziem, Dk. 80 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor)

Alanyaspor 0 - 1 Sivasspor | Maç sonucu, özeti

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