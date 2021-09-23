Alanyaspor 2-0 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan 6. hafta maçları ile hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Alanyaspor evinde Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Maçta etkili oynayan ve birçok gol pozisyonu üreten Alanyaspor, sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte 3 puanı hanesine yazdıran Alanyaspor puanını 12'ye yükseltirken, konuk ekip Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.

ALANYASPOR 2-0 KASIMPAŞA

7. dakikada savunma arkasına sarkan Diedhiou kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topu üstten auta gönderdi.

8. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Diedhiou topu kafayla ağlara gönderdi ancak vuruş esnasında rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

11.dakikada Emre Akbaba'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpasta istediği vuruşu yapamayan Efecan Karaca topu yandan auta gönderdi.

36. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Diedhiou'nun yaptığı etkili kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kornere çeldi.

43. dakikada Awaziem'in savunma arkasına attığı topla ceza sahasına giren Diedhiou'nun yaptığı etkili vuruşu kaleci Ertuğrul kurtardı.

53. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Davidson'un altıpasa doğru attığı pasta Efecan Karaca ayak içiyle net bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0.

63. dakikada Yusuf Erdoğan'ın altıpasa gönderdiği pasta Tarkan topu yandan auta gönderdi.

77. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Babacar topu üstten auta gönderdi.

81. dakikada Feyzi Yıldırım'ın sağ kanattan yaptığı etkili ortada altıpas üzerinde Hajradinovic'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

82. dakikada Davidson'un ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta top direğe çarparak ağlara gitti. 2-0.