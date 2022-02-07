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  3. Alanyaspor 4 - 2 Adana Demirspor | Maç sonucu

Alanyaspor 4 - 2 Adana Demirspor | Maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maçta penaltılar oynandı. Alanyaspor, Adana Demirspor'u 4-2 yendi.

Alanyaspor 4 - 2 Adana Demirspor | Maç sonucu
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