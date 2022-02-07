Alanyaspor 4 - 2 Adana Demirspor | Maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı son 16 turu maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda Alanyaspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maçta penaltılar oynandı. Alanyaspor, Adana Demirspor'u 4-2 yendi.