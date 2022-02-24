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Alanyaspor 5 – 1 Konyaspor | Maç sonucu ve özeti

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip güçlü rakibini 5 golle geçmeyi başardı.

Alanyaspor 5 – 1 Konyaspor | Maç sonucu ve özeti

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.

50. dakikada Konyaspor atağında sol kanattan Guilherme ceza sahasına ortaladı. Topa iyi yükselen Ahmed Hassan kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Alanyaspor 5 – 1 Konyaspor maçı canlı izle | Maç sonucu ve özeti

66. dakikada Konyaspor'un yedek kulübesinden kaleci Eray Birniçan itirazları sonucu kırmızı kart gördü.

79. dakikada Alanyaspor üst üste pozisyonlar yakaladı. Ani gelişen Alanyaspor atağında atılan uzun topla ceza sahasına giren Eduardo'nun vuruşunda kaleci Sehic topu çıkardı. Pozisyonun devamında Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası yayı bölgesinde çektiği sert şutunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı bir kez daha uzaklaştırdı.

Alanyaspor 5 – 1 Konyaspor maçı canlı izle | Maç sonucu ve özeti

86. dakikada Alanyaspor farkı 4'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun rakip takım oyunculardan sıyrılarak, kaleyi sol çaprazdan gören yerde çektiği şutta, top filelerle buluştu: 5-1.

Alanyaspor - Konyaspor maçının özeti için tıklayınız

Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Aytemiz Alanyaspor: 5 - İttifak Holding Konyaspor: 1
Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Özgür Ertem

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Novais (Dk. 74 Fer), Efecan Karaca, Emre Akbaba (Dk. 62 Efkan Bekiroğlu), Candeias (Dk. 74 Borja), Diedhiou (Dk. 62 Eduardo - Dk. 82 Oğuz Aydın)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ (Dk. 73 Musa Çağıran), Guilherme, Rahmanovic (Dk. 62 Michalak), Mpoku (Dk. 46 Çekiçi), Amilton (Dk. 46 Cikalleshi), Soner Dikmen (Dk. 73 Oğulcan Ülgün), Bytyqi, Ahmed Hassan

Goller: Dk. 11 Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 26 Adil Demirbağ (Kendi kalesine), Dk. 33 Umut Güneş, Dk. 38 Diedhiou, Dk. 42 Novais, Dk. 86 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 66 Eray Birniçan (yedek kulübesinde) (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Novais (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 37 Skubic, Dk. 38 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 59 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 5-1 kazandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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