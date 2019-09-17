Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmada kural hatası iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar, Alanyaspor'un attığı 2 golde kural hatası olduğunu dile getirdi.

Spor yorumcuları ve eski hakemler de Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geçen bu pozisyonu yorumladı. Peki Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? İşte tüm detaylar ve kurallar....

46. dakikada Altay'ın kullandığı autta ceza sahasında topla buluşan Jailson uzaklaştırmakta ağır davrandı. Bakasetas'ın baskında topu önünde bulan Cisse boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Hakem Halis Özkahya, bu gol sonrasında bir süre VAR ile görüştü ve ardından golü verdi.

Bu golde, aut esnasında ceza sahasında Alanyasporlu futbolcuların bulunduğu için kural hatası olup olmadığı gündeme bomba gibi düştü. Peki IFAB'ın belirlediği futbol kuralları nasıl?

IFAB'ın geçen aylarda yayınladığı kurallara göre aut atışlarında ceza sahası içerisinde rakip oyuncu bulunmaması gerekiyor. Ancak 'Kale vuruşu hızlı kullanılmış ve rakip oyuncular ceza sahasını terk etme fırsatı bulamamışsa hakem oyunu devam ettirebilir' deniyor.

Alanyaspor Fenerbahçe maçı özet izle | Alanyaspor Fenerbahçe maç özeti

YORUMCULAR NE DİYOR?

SELÇUK DERELİ: KURAL HATASI VAR

Eski hakem Selçuk Dereli "Yeni kurala göre top oyuna girene kadar, rakip takım, ceza sahası dışında olmalıdır. Çok net bir kural hatası yapılmıştır. Kaleci ALtay topu oyuna sokmadan önce Cisse ceza sahası içerisinde. Bu sırada top Jailson'a gidiyor, Jailson da topu Cisse'ye kaptırıyor. Top oyuna girene kadar, rakip ceza sahası dışında olmalı." dedi.

BÜLENT YAVUZ: HAKEM OYUNU DEVAM ETTİREBİLİR

Eski hakem Bülent Yavuz pozisyonu yorumladı ve "Kaleci avantaj sağlamak için rakip oyuncu ceza sahasının içindeyken topu oyuna kullanırsa, hakem bunu devam ettirebilir. Böyle durumlarda kaleci topu çabuk oyuna sokma avantajını kullandığı için, kural hatası olarak görülmez." dedi.

GÜNTEKİN ONAY: KURAL HATASI YOK

Yayıncı kuruluştaki programda Güntekin Onay "Golün ardından VAR incelemesinde sanırım buna baktılar. Kuralda 'Kaleci çabuk kullanırsa, forvet oyuncusu ceza sahasını terk etmemiş olabilir' diyor. Avantajını kaybeden için kural işlemez diyor." ifadelerini kullandı.

AHMET ÇAKAR: KURAL HATASI İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

"Cisse'nin ikinci golünde gündeme getirilen kural hatası iddiaları ise doğru değil. FIFA oyunun hızlanması açısından ilk topta kaleciye direkt müdahale yoksa oyunun devam ettirilmesine izin veriyor."