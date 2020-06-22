Alanya'da kıyasıya karşılaşma!

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alaynaspor, Trabzonspor ile ,Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Trabzonspor, zirve yarışında hata yapmamayı; Aytemiz Alanyaspor ise üst sıralardaki yerini koruyup Avrupa vizesi almayı amaçlıyor.

Aytemiz Alaynaspor Trabzonspor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Maç öncesi Hüseyin Çimşir'in öğrencileri 56, Erol Bulut'un çalıştırdığı Akdeniz ekibi ise 43 puanda bulunuyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 2 TRABZONSPOR

Maç başladı.

GOL | Trabzonspor maça golle başladı. Caulker'ın hatasında topşa buluşan Sörloth, boş durumda bulunan Abdülkadir'e pasını gönderdi. Genç yıldız, boş kaleye topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor deplasmanda öne geçti. 0-1

9. dakikada Bakasetas, Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Yunan oyuncu, uzak direğe doğru harika bir şut gönderdi, Uğurcan harika uzandı ve topu kornere gönderdi. Kullanılan korner atışında Caulker, topa vurmaya çalıştı, araya giren Trabzonspor savunması tehlikeyi önledi.

12. dakikada Alanyaspor sol kanattan geldi. N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Cisse etkili bir kafa vuruşu yapamadı.

Trabzonspor, 2. gole çok yaklaştı. 17. dakikada Ekuban'ın yaptığı orta sonrası Alanyaspor savunma arkasına kaçan Sörloth, boş durumda olmasına rağmen topu üstten auta gönderdi.

24. dakikada Alanyaspor'da Junior Fernandes'in ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Uğurcan'da kaldı.

45+1'de Cisse'nin attığı golle Alanyaspor skoru eşitledi.

Ayrıntılar geliyor...

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.