Alanyaspor'da Francesco Farioli dönemi resmen başladı!

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Alanyaspor'da Francesco Farioli'nin ismi ön plana çıkmıştı. Görüşmeler devam ederken Akdeniz ekibi yeni hocasını resmen duyurdu. Türkiye'deki ilk görevini Alanyaspor'da yürüten ve başarılı performansı ile diğer kulüplerin de dikkatini çeken Francesco Farioli, yeniden turuncu-beyazlı ekibe transfer oldu. İtalyan teknik adamla 2.5 yıllık anlaşmaya varıldı.

"BİLDİĞİMİZ VE İNANDIĞIMIZ BİR HOCAMIZ"

Genç çalıştırıcı için imza töreni düzenlenirken törende konuşma yapan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Sezon başından bu yana birlikte çalıştığımız Bülent Korkmaz hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bülent hocamıza ve ekibine, Aytemiz Alanyaspor'umuza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni hocamız Francesco Farioli bildiğiniz gibi geçen sezon ekibimizde yer almaktaydı. Daha sonra Fatih Karagümrük'e teknik direktör olarak gitmişti. Oradan da geçtiğimiz zamanlarda ayrılmıştı. Biz de Francesco hocamızla yolumuza devam etme kararı aldık. Kendisi bildiğimiz ve inandığımız bir hocamız. Kulübümüze faydalı olacağına da inanıyoruz. Aytemiz Alanyaspor'umuzun daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalar yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"EVE DÖNDÜĞÜMDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Törende konuşma yapan Francesco Farioli de yeniden Alanyaspor'a döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Eve döndüğümden dolayı çok mutluyum. Burada olmak benim için büyük bir şeref. Başkanımızla çok iyi bir diyalogumuz var. Beni her zaman destekledi. Bir gün tekrar buluşacağımızı ben giderken de konuşmuştuk. Beni tekrar buraya getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Aytemiz Alanyaspor'u hak ettiği yerlere taşımayı hedefliyoruz. Bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Francesco Farioli'nin ekibinde ise şu isimler görev alacak:

Daniele Cavalletto ve Felipe Sanchez Mateos (Yardımcı Antrenör)



Jarkko Antero Tuomisto (Kaleci Antrenörü)



Francisco Nogales (Bireysel Performans Antrenörü)



Osman Nuri Kul (Analiz)



Giovanni Melchiorre ve Ali Can Sümbül (Kondisyoner)