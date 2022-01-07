Alanyaspor'da pozitif vakaların sayısı hızla artıyor! Kulüpten açıklama yapıldı!

Süper Lig'in ikinci devresine girilmeye hazırlanırken takımlar koronavirüse teslim olmuş durumda. Birçok kulüpte pozitif vakalar art arda görülmeye başlarken durumdan en çok etkilenen takımların başında Alanyaspor geldi. Başakşehir ile karşılaşmaya hazırlanan Akdeniz ekibinin kontrol amaçlı yaptığı Covid-19 testinde toplamda 13 kişinin test sonucu pozitif çıktı ve karantinaya alındı.

FARİOLİ DE YAKALANDI

Alanyaspor tarafından konuyla ilgili yapılan bilgilendirme açıklamasında, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

KARAR MERCİİ TFF

Ligde artan bu vaka sayılarının ardından maçların ertelenmesi yönünde konuşmalar yapılırken bu sezon pozitif vakalar nedeniyle maç erteleme durumu TFF tarafından düzenlenen yeni talimatname ile kaldırıldı. Ertelemenin sadece TFF'nin vereceği özel karara tabii olarak yapılabileceği öğrenildi.