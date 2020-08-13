Aytemiz Alanyaspor, 3 transferi birden duyurdu

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Fatih Aksoy ile 5, Yeni Malatyaspor'dan Ufuk Ceylan ile 1, Vitória Guimaraes'den transfer ettiği Davidson Pereira ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Transferler için düzenlenen imza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu,“Davidson her iki kanatta da oynayabiliyor. Başarılı oacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Fatih de geleceği parlak bir futbolcu. Geçen sezon Sivasspor’a büyük katkı sağladı. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Bu transfer için Beşiktaş başkanı sayın Ahmet Nur Çebi’ye de teşekkür ediyoruz. Geçen sezon Yeni Malatyaspor’a giden Ufuk Ceylan ise yeniden yuvaya döndü￼. İyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum￼.” diye konuştu.

İmza töreninde söz alan Davidson, Başkan Hasan Çavuşoğlu ve transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Çok çalışıp bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim Alanyaspor’u hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız￼” dedi.

FATİH: BANA OLAN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM

Alanyaspor'da olduğu için mutlu olduğunu belirten Fatih Aksoy," Sözleşmemin uzunluğu bana olan güveni ve inancı gösteriyor. Bana olan bu güvenini boşa çıkarmayacağım.” diye konuştu.

Ufuk Ceylan ise şunları kaydetti:

“Öncelikle başkanımıza yönetim kurulumuz hocamıza teşekkür ediyorum￼. Evime geri döndüm. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum￼. Yeni sezonda inşallah daha iyi başarılara imza atarız.”