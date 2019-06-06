Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Aytemiz Alanyaspor, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Alanyaspor'un yeni hocası böylelikle, Erol Bulut oldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır."

EROL BULUT KİMDİR? NERELİDİR?

30.01.1975 Tarih doğumlu olan Erol Bulut futbol kariyerine 1992 yılında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında başladı. Yunanistan'ın OFI Crete takımında forma giyen tecrübeli futbolcu, 1995-99 yılları arasında Fenerbahçe'de oynadı. Sarı-lacivertli forma altında 1995-96 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Bulut, 1999-2000 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydi. 2001 yılında Adanaspor'u çalıştıran Alman teknik adam Joachim Löw'ün isteği üzerine Güney ekibine transfer olan Erol Bulut, Türkiye'de son olarak 2003-2004 sezonunda Bursaspor formasını terletti.

Türkiye'nin ardından sırasıyla 1860 Münich, Olympiacos, Metalurh Donetsk, Olympiakos Volou ve OFI Crete takımlarında top koşturan Erol Bulut, 18 kez Genç Milli, 3 kez de A Milli Takım formasını giydi. 37 yaşında yeşil sahalara veda eden Bulut, A lisans antrenörlük diplomasının ardından Pro-Lisans alarak futbol yaşantısını teknik adam olarak sürdürmek istediğini belirtti. 24 Eki 2012 tarihinde Kartalspor'da Antrenör olarak göreve geldi, 29 Oca 2013 tarihinde son buldu. 1 Mar 2013 tarihinde Yeni Malatyaspor'da Antrenör olarak göreve geldi, 30 Haz 2013 tarihinde son buldu. Daha sonra Elazığspor ve Başakşehirde Antrenör olarak görev yapan Erol Bulut, 26 Eyül 2017 Tarihinden itibaren Yeni Malatyaspor takımımızın başında Teknik Direktör olarak devam etmektedir.