Albayın görevden alınmasına neden olan Bülent Ersoy'un Anıtkabir paylaşımı dikkat çekti! "Bu konuların vebali de bendenize ait değildir"

Sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak, kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlatmıştı.

GÖREVDEN ALINDILAR

İncelemenin ardından Anıtkabir komutanı Albay Hakan Osman Sert ve Anıtkabir Takım Komutanı görevden alınmıştı.

Yaşananların ardından Bülent Ersoy sessizliğini bozdu. Olaydan sonra ilk kez paylaşımda bulunan sanatçı, Anıtkabir ziyaretinde çekilen video ve fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı.

"YİNE GELECEĞİM"

Bülent Ersoy, gönderisinde, "İçimde yaşattığım büyük Atatürk sevgisini her zamanki gibi yine kendimi bir nebze de olsa rahatlatabilmek amacıyla huzurlarınıza geldim. Yine geleceğim, yine geleceğim..." ifadelerini kullandı.

Ersoy'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Biraz önce almış olduğum bir haber ile şaşkınlık ve üzüntümü zaat-ı alalileri sizlerle paylaşmak istedim.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Büyük Ata’mızı ziyaret edip, çocuk denecek yaşlarımdan bugünlere değin gelen büyük Ata’ya olan derin sevgi ve engin saygılarimı ifade edebilmek adına huzurlarına gidip ebedi istirahatgahına kendilerini vede en büyük silah arkadaşlarından birisi olan Merhum İsmet İnönü paşayı da ziyarete gittim. Her iki rahmetliye de Dualarımı ettim saygılarımi sundum.

Bu arada ziyaretim öncesi ve esnasında da ne Anıtkabir komutanlığı nede komutanların dan herhangi özel şahsi taleplerim olmamıştır.

Kendime ait olan yürüyen sandalye mi kendi aracımla getirtip 9 kişilik ekibimle orada idim.

Tekerlekli sandalyeyi kullanan ise kendi ekibimden birisi idi Binanaleyh nacizene bendenizin arzu ve talepleri doğrultusunda olmamış oldurmazdım da zaten.

"BÜYÜK ATA'NIN BU SÖZLERİNİ BAZ ALARAK"

Kaldı ki başımdaki şapkam o ziyaretim esnasında ki hava şartları nin fevkalade kötü oluşuna mani olabilecek bir şekilde ve büyüklük de idi örneğin şemsiye tutulması ise , sanırım en büyük komutan Büyük Atatürk ün zamanın da ifade buyurdukları üzere

“Beyler hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız. "Dediği gibi Büyük Ata’nın bu sözlerini baz alarak kendilerince gerek yaşıma, gerekse sanatıma bir saygı sunmak adına naçizane bendenize yapmış oldukları bir favördü bu görüntülerde ki hal ve tavırlar sanırım.

Bendenizin bu şemsiye ve de şemsiye tutan değerli komutanın varlığından bile haberim yoktu, bende herkes gibi bu bahsi geçen olay fotoğrafı ancak basın yayınında gördüm.

"HER TÜRLÜ İMKANLARIMI SEFERBER EDECEĞİM"

O nedenle, bu konuların vebali de bendenize ait değildir. Benim üzüntüm sadece amacı Büyük Atatürk ün sözleri doğrusunda hareket eden nazik, centilmen ve saygılı komuta düzeyindeki bu kişilerin bazı prosudurler var ise bunları aşıp ceza almalarından ötürü yaşadıkları bu durumlardır.

Basta sayın komutan ve emri iradelerindeki konuyla ilgili cezalandırılan her kimler ise o kişilere maddi ve manevi her türlü imkanlarımı da seferber edeceğimi kendilerine Bülent Ersoy sözü ile hazır olduğumu bildiririm. Saygılarımla efendim"